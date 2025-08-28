«Антонов» строит собственный ангар в Германии Сегодня 16:26 — Казна и Политика

В аэропорту Лейпциг/Галле, одном из крупнейших грузовых хабов Германии, появится новый инфраструктурный объект. Украинская компания Antonov Logistics Salis GmbH — дочернее предприятие государственного концерна «Антонов» — приступила к подготовительным работам по возведению собственного ангара для технического обслуживания самолетов.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Площадь участка под строительство составляет около 24 тыс. кв. м, а завершение проекта запланировано на 2027 год.

Компания «Антонов» базируется в Лейпциге еще с 2006 года. После разрушений на аэродроме в Гостомеле в результате российского вторжения и уничтожения Ан-225 парк самолетов Ан-124 получил здесь «второй дом». Недавно в Лейпциг перевели уже шестой борт, что полностью укомплектовало активный флот.

Фото: Leipzig/Halle Airport

Строительство ангара станет важным шагом в развитии партнерства между аэропортом Лейпциг/Галле и «Антоновым».

Напомним, в начале 2024 года Служба безопасности Украины завершила расследование по уничтожению самолета АН-225 «Мрия» и собрала доказательства вины бывших чиновников ГП «Антонов».

По данным следствия, накануне полномасштабного вторжения рф фигуранты не допустили военнослужащих Национальной гвардии Украины на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите.

Корпорация Boeing и украинская компания «Антонов» подписали предварительное соглашение, которое может помочь совместному производству беспилотных систем для Украины.

Справка Finance.ua:

военные рф уничтожили крупнейший в мире грузовой самолет АН-225 «Мрия» в феврале 2022 года;

сумма причиненного государству ущерба составляет более 8,4 млрд грн;

самолет можно было спасти и отправить в аэропорт в городе Лейпциг (Германия), но бывший генеральный директор ГП «Антонов» не отдал соответствующий приказ и проигнорировал доклады и предложения подчиненных.

