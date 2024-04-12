ГП «Антонов» преобразовали в акционерное общество: что это даст — Finance.ua
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ГП «Антонов» преобразовали в акционерное общество: что это даст

Фондовый рынок
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ГП «Антонов» преобразовали в акционерное общество: что это даст
ГП «Антонов» преобразовали в акционерное общество: что это даст
Государственное предприятие «Антонов» преобразовано в акционерное общество, которое и в дальнейшем будет входить в структуру Акционерное общество «Украинская оборонная промышленность» Официально в новый статус «Антонов» переходит сегодня, 12 апреля 2024 года.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Новое полное название будет звучать как Акционерное общество «Антонов», сокращенное — АО «Антонов».
Изменения никоим образом не влияют на форму государственной собственности — 100% акций АО «Антонов» являются собственностью государства.
«Корпоратизация „Антонов“ — решение, открывающее перед стратегическим предприятием оборонной отрасли новые возможности для развития и корпоративного управления, внедрения новых технологий и современных стандартов. Переход к корпоративной структуре обеспечит более гибкий и эффективный подход во всех рабочих процессах и управлении ресурсами», — сказано в сообщении.
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Это может способствовать привлечению дополнительных финансовых ресурсов для модернизации и развития предприятия.
Преобразование «Антонов» в акционерное общество — это стратегический шаг и часть общей программы реформирования украинской оборонно-промышленной индустрии. Изменения ориентированы на повышение эффективности, гибкости и конкурентоспособности компании на рынке.
«Это исторический момент и новая глава в истории нашего предприятия. Переход к статусу акционерного общества обеспечит для нас новые возможности: привлекать инвестиции, расширять партнерства, оптимизировать управленческие процессы. Эта трансформация позволит нам более гибко реагировать на изменение рыночных условий и потребности наших партнеров. Мы остаемся верны нашим целям и принципам, обязуемся продолжать свою деятельность, учитывая социальную ответственность и нравственное поведение в отношении наших работников, сохраняя и развивая доверие наших заказчиков»,
— отметил и.о. генерального директора ГП «Антонов» Евгений Гаврилов.

Ранее Французская компания Turgis & Gaillard подписала договор с украинским предприятием «Антонов» о совместном производстве уменьшенной и более дешевой версии беспилотника Aarok MALE.

Справка Finance.ua:

  • Крупнейший украинский производитель самолетов «Антонов» присоединился к Ассоциации аэрокосмической, безопасности и оборонной промышленности Европы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на лоббистскую группу, в состав которой входят такие компании как Airbus SE, BAE Systems Plc и Rheinmetall AG.
  • Bloomberg напоминает, что это один из последних примеров сотрудничества Украины и Европы в оборонной сфере.
  • Ранее европейские оборонные подрядчики подписали соглашения с украинскими компаниями о помощи в обслуживании и производстве оружия непосредственно в Украине.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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