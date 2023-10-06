«Антонов» приєднується до Європейського аерокосмічного та оборонного лобі — Finance.ua
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«Антонов» приєднується до Європейського аерокосмічного та оборонного лобі

Фондовий ринок
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«Антонов» приєднується до Європейського аерокосмічного та оборонного лобі
«Антонов» приєднується до Європейського аерокосмічного та оборонного лобі
Найбільший український виробник літаків «Антонов» цього тижня приєднався до Асоціації аерокосмічної, безпеки та оборонної промисловості Європи.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на лобістську групу, до складу якої входять такі компанії, як Airbus SE, BAE Systems Plc і Rheinmetall AG.
«Одна з найбільших європейських асоціацій аерокосмічної та оборонної промисловості прийняла у якості одного зі своїх членів першу українську компанію. Це відбулося в той момент, коли союзники перебувають під тиском (щодо надання допомоги Україні. — Ред.), і мають потребу запевнити Київ у своєму довгостроковому зобов’язанні допомогти відбити вторгнення росії», — пише агентство.
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Зазначається, що членство «Антонова» в Асоціації є доказом того, що промислова співпраця між європейськими та українськими виробниками стає дедалі щільною.
«Я щиро вітаю „Антонов“ як нового члена Асоціації аерокосмічної, безпеки та оборонної промисловості Європи, що стало важливим кроком до інтеграції української аерокосмічної промисловості в європейську промислову екосистему», — сказав генеральний секретар Асоціації Ян Пай у заяві, опублікованій 6 жовтня.
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Bloomberg нагадує, що це лише один з останніх прикладів співпраці України та Європи в оборонній сфері.
Раніше європейські оборонні підрядники підписали також угоди з українськими компаніями про допомогу в обслуговуванні та виробництві зброї безпосередньо в Україні.
Крім того, німецька компанія Rheinmetall і «Укроборонпром» створюють спільне підприємство для обслуговування та ремонту техніки, яку Німеччина постачає в Україну, а також для виробництва озброєння Rheinmetall в Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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