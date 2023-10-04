Французька компанія підписала контракт з ДП «Антонов» про виробництво дронів — Finance.ua

Французька компанія підписала контракт з ДП «Антонов» про виробництво дронів Сьогодні 11:49 — Технології&Авто

Французька компанія підписала контракт з ДП «Антонов» про виробництво дронів

Французька компанія Turgis & Gaillard підписала договір з українським підприємством «Антонов» про спільне виробництво зменшеної та дешевшої версії безпілотника Aarok MALE.

Про це повідомляє LaTribune.

Зазначається, що угода була підписана під час візиту міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню до Києва 28 вересня.

Як заявила президент та засновниця Turgis & Gaillard Фанні Тюржі, безпілотник «має злетіти в Україні наступного року».

За її словами, після підписання угоди, українська і французька сторони мають узгодити всі наступні дії на промисловому та експлуатаційному рівні, щоб почати виробляти безпілотник. Зокрема потрібно визначитися з місцем для складання дрона та вирішити, яке французьке та українське обладнання обрати для цього БПЛА.

Дрон Aarok, який випускатиме «Антонов», призначається лише для Збройних сил України.

Aarok — це безпілотник середньої висоти та великої витривалості, що несе різні датчики та озброєння залежно від місії. Максимальна швидкість дрона — 463 км/год. Він може літати протягом 30 годин і не вимагає підготовленої інфраструктури. Цей безпілотник може нести до 1500 кг озброєння та перевершує можливості MQ-9 Reaper. Безпілотник Aarok презентували на Паризькому авіасалоні у червні 2023 року.

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