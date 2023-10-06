«Антонов» присоединяется к Европейскому аэрокосмическому и оборонному лобби — Finance.ua

«Антонов» присоединяется к Европейскому аэрокосмическому и оборонному лобби Сегодня 19:46 — Фондовый рынок

«Антонов» присоединяется к Европейскому аэрокосмическому и оборонному лобби

Крупнейший украинский производитель «Антонов» на этой неделе присоединился к Ассоциации аэрокосмической, безопасности и оборонной промышленности Европы.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на лоббистскую группу, в состав которой входят такие компании как Airbus SE, BAE Systems Plc и Rheinmetall AG.

«Одна из крупнейших европейских ассоциаций аэрокосмической и оборонной промышленности приняла в качестве одного из своих членов первую украинскую компанию. Это произошло в тот момент, когда союзники находятся под давлением (по оказанию помощи Украине. — Ред.), и нуждаются в заверении Киева в своем долгосрочном обязательстве помочь отбить вторжение россии», — пишет агентство.

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Отмечается, что членство «Антонова» в Ассоциации является доказательством того, что промышленное сотрудничество между европейскими и украинскими производителями становится все более плотным.

«Я искренне поздравляю „Антонов“ как нового члена Ассоциации аэрокосмической, безопасности и оборонной промышленности Европы, что стало важным шагом к интеграции украинской аэрокосмической промышленности в европейскую промышленную экосистему», — сказал генеральный секретарь Ассоциации Ян Пай в заявлении, опубликованном 6 октября.

Bloomberg напоминает, что это один из последних примеров сотрудничества Украины и Европы в оборонной сфере.

Ранее европейские оборонные подрядчики подписали соглашения с украинскими компаниями о помощи в обслуживании и производстве оружия непосредственно в Украине.

Кроме того, немецкая компания Rheinmetall и «Укроборонпром» создают совместное предприятие по обслуживанию и ремонту техники, поставляемой Германией в Украину, а также для производства вооружения Rheinmetall в Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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