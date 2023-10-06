«Антонов» присоединяется к Европейскому аэрокосмическому и оборонному лобби — Finance.ua
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«Антонов» присоединяется к Европейскому аэрокосмическому и оборонному лобби

Фондовый рынок
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«Антонов» присоединяется к Европейскому аэрокосмическому и оборонному лобби
«Антонов» присоединяется к Европейскому аэрокосмическому и оборонному лобби
Крупнейший украинский производитель «Антонов» на этой неделе присоединился к Ассоциации аэрокосмической, безопасности и оборонной промышленности Европы.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на лоббистскую группу, в состав которой входят такие компании как Airbus SE, BAE Systems Plc и Rheinmetall AG.
«Одна из крупнейших европейских ассоциаций аэрокосмической и оборонной промышленности приняла в качестве одного из своих членов первую украинскую компанию. Это произошло в тот момент, когда союзники находятся под давлением (по оказанию помощи Украине. — Ред.), и нуждаются в заверении Киева в своем долгосрочном обязательстве помочь отбить вторжение россии», — пишет агентство.
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Отмечается, что членство «Антонова» в Ассоциации является доказательством того, что промышленное сотрудничество между европейскими и украинскими производителями становится все более плотным.
«Я искренне поздравляю „Антонов“ как нового члена Ассоциации аэрокосмической, безопасности и оборонной промышленности Европы, что стало важным шагом к интеграции украинской аэрокосмической промышленности в европейскую промышленную экосистему», — сказал генеральный секретарь Ассоциации Ян Пай в заявлении, опубликованном 6 октября.
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Bloomberg напоминает, что это один из последних примеров сотрудничества Украины и Европы в оборонной сфере.
Ранее европейские оборонные подрядчики подписали соглашения с украинскими компаниями о помощи в обслуживании и производстве оружия непосредственно в Украине.
Кроме того, немецкая компания Rheinmetall и «Укроборонпром» создают совместное предприятие по обслуживанию и ремонту техники, поставляемой Германией в Украину, а также для производства вооружения Rheinmetall в Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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