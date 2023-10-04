Французская компания подписала контракт с ГП «Антонов» о производстве дронов — Finance.ua

Французская компания подписала контракт с ГП «Антонов» о производстве дронов Сегодня 11:49 — Технологии&Авто

Французская компания подписала контракт с ГП «Антонов» о производстве дронов

Французская компания Turgis & Gaillard подписала договор с украинским предприятием «Антонов» о совместном производстве уменьшенной и более дешевой версии беспилотника Aarok MALE.

Об этом сообщает LaTribune.

Отмечается, что соглашение было подписано в ходе визита министра обороны Франции Себастьяна Лекорню в Киев 28 сентября.

Как заявила президент и основательница Turgis & Gaillard Фанни Тюржи, беспилотник «должен взлететь в Украине в следующем году».

По ее словам, после подписания соглашения украинская и французская стороны должны согласовать все последующие действия на промышленном и эксплуатационном уровне, чтобы начать производить беспилотник. В частности, нужно определиться с местом для сборки дрона и решить, какое французское и украинское оборудование выбрать для этого БПЛА.

Дрон Aarok, который будет выпускать «Антонов», предназначен только для Вооруженных сил Украины.

Aarok — это беспилотник средней высоты и большой выносливости, несущий различные датчики и вооружение в зависимости от миссии. Максимальная скорость дрона — 463 км/ч. Он может летать в течение 30 часов и не требует подготовленной инфраструктуры. Беспилотник может нести до 1500 кг вооружения и превосходит возможности MQ-9 Reaper. Беспилотник Aarok был презентован на Парижском авиасалоне в июне 2023 года.

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