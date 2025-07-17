Украина переправила модернизированный «Руслан» в Германию — Finance.ua
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Украина переправила модернизированный «Руслан» в Германию

Фондовый рынок
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Украина переправила модернизированный «Руслан» в Германию
Украина переправила модернизированный «Руслан» в Германию
После завершения модернизации Ан-124−100, принадлежащий компании Антонов, был перемещен в Германию. Из-за полномасштабной агрессии россии в 2022 году работы были частично приостановлены, на тот момент самолет находился в разобранном состоянии. Команде общества удалось возобновить работу и завершить модернизацию в июне 2025 года.
Об этом пресс-служба АО «Антонов» сообщила в Фейсбуке, видео здесь.
АО «Антонов» завершило сложный многолетний проект по глубокой модернизации одного из своих легендарных транспортных самолетов Ан-124−100 серийный № 0706. 11 июля 2025 года «Руслан» безопасно перемещен в Германию", — говорится в сообщении.
Этот самолет, изготовленный в 1994 году, имеет за плечами более 21 тыс. летных часов и более 5,5 тыс. полетов. Работы по его глубокой модернизации начались с 2021 года. Цель модернизации — замена основных комплектующих, которые производились в россии, на современные комплектующие западного и украинского производства.
«Релокация „Руслана“ стала не просто техническим решением, а символом устойчивости, профессионализма и единства украинских авиастроителей. Усовершенствованный „Руслан“ продолжит летать и служить Украине уже на международном направлении», —
добавили в компании.

По материалам:
Finance.ua
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