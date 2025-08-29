В Украине ремонтируют ключевые автодороги на западной границе — Finance.ua
В Украине ремонтируют ключевые автодороги на западной границе

Казна и Политика
102
В рамках совместного с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) проекта «Развитие Трансъевропейской транспортной сети» продолжаются работы по капитальному ремонту дорог в пункты пропуска на западной границе.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
С апреля 2025 года уже ведутся работы по капитальному ремонту дороги Тернополь-Львов-Рава-Русская (М-09). Первоначальная стоимость работ — 182 млн евро, однако в результате торгов снизилась до 110 млн евро.
«Эта автодорога — один из ключевых транспортных коридоров, который ведет к международному пункту пропуска „Рава-Русская — Гребенное“ на границе с Польшей и является частью европейского маршрута E372 (Варшава — Львов). Автодорога М-09 — тоже часть Трансъевропейской транспортной сети, что подчеркивает ее стратегическую роль в общеевропейской инфраструктуре», — сказано в сообщении.
Согласно договоренностям с ЕБРР и плану реализации проекта, завершен тендер по реализации реформы практики закупок, а тендер по мониторингу проекта — на финальной стадии отбора финалиста.
Успешная реализация этого этапа открывает возможность перехода к реализации следующих этапов — использование второго и третьего траншей B i C на сумму 263,5 млн евро. В рамках этих траншей планируется капитальный ремонт трех участков дороги в Ровенской области (М-06).
Эта автодорога, которая также известна как «Киев-Чоп», — одна из важнейших автомобильных дорог государственного значения в Украине. Она соединяет столицу с крупными городами Украины и является частью нескольких международных транспортных коридоров: в частности, Е40 и Е50 французского сообщения. Пропускные пункты «Ужгород» и «Чоп», находящиеся на дороге, соединяют Украину со Словакией и Венгрией.
По материалам:
Finance.ua
