Украину и ЕС соединит сверхскоростная железная дорога — сроки — Finance.ua
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Украину и ЕС соединит сверхскоростная железная дорога — сроки

Фондовый рынок
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Украину и ЕС соединит сверхскоростная железная дорога — сроки
Украину и ЕС соединит сверхскоростная железная дорога — сроки
Европа готовится к запуску нового железнодорожного проекта Starline high-speed rail, который должен соединить ключевые города ЕС и включить Украину в сверхскоростную логистическую систему. Об этом пишет Inpoland.net.pІ.
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Сроки

Первые маршруты планируют открыть уже в 2030 году, а полноценное завершение всей сети ожидается к 2045-му.
Это не просто новый вид транспорта — это переворот в логистике. Поезда Starline будут курсировать со скоростью до 400 км/ч, доставляя товары между странами в несколько раз быстрее. Для бизнеса это означает стабильные графики, меньше пробок на дорогах и существенное снижение выбросов.
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Сейчас всего 18% грузов в ЕС перевозятся по железной дороге, хотя она в 4 раза энергоэффективнее автотранспорта.
Starline должен изменить это, объединив Европу в единую сеть без задержек на границах. Станции превратятся в современные логистические хабы, где пересекаются железнодорожные, автомобильные и авиамаршруты.
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Это откроет новые возможности для экспорта, производителей и интеграции в общий европейский рынок.

Страхование для выезда за границу

По материалам:
Finance.ua
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