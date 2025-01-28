Укрзализныця повышает стоимость билетов на поезда в Варшаву и Будапешт — Finance.ua
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Укрзализныця повышает стоимость билетов на поезда в Варшаву и Будапешт

Личные финансы
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Укрзализныця повышает стоимость билетов на поезда в Варшаву и Будапешт
Укрзализныця повышает стоимость билетов на поезда в Варшаву и Будапешт
Укрзализныця с 1 февраля уменьшит скидки на международные поезда в Польшу и Венгрию. При этом размер скидки на поезда в Австрию и Молдову не изменится.
Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Ранее для популяризации собственных международных сообщений «Укрзалізниця» согласовала специальные скидки с железными дорогами соседних стран. В настоящее время компания вынуждена постепенно пересматривать размер этих скидок, ведь из-за подорожания расходных материалов и энергоресурсов значительно выросли убытки от пассажирских перевозок и в прошлом году достигли отметки 18 млрд грн.
В направлении Польши стоимость билетов за счет уменьшения скидки вырастет:
  • в вагонах 1 класса Интерсити+ и СВ — на 20−27%;
  • в вагонах купе — на 9−27%.
За счет уменьшения скидки вырастет стоимость проезда в самых популярных международных поездах:
  • Киев — Варшава — на 37%;
  • Киев — Будапешт — на 17% в вагоны СВ и на 21% в вагоны купе.
«До 31 января 2025 года включая оформление билетов в приложении и на официальном сайте Укрзализныци на указанные рейсы в феврале будет происходить по текущим ценам», — добавили в Укрзализныце.
Напомним, Укрзализныця запустила два новых железнодорожных маршрута для сообщения с ЕС. Так, начал курсировать первый поезд из Киева в Будапешт и Братиславу.
Также 6 февраля компания запускает новые удобные ночные сообщения Закарпатья и Прикарпатья со Львовом и Киевом.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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