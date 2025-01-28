Укрзализныця повышает стоимость билетов на поезда в Варшаву и Будапешт — Finance.ua

Укрзализныця повышает стоимость билетов на поезда в Варшаву и Будапешт Сегодня 16:30 — Личные финансы

Укрзализныця повышает стоимость билетов на поезда в Варшаву и Будапешт

Укрзализныця с 1 февраля уменьшит скидки на международные поезда в Польшу и Венгрию. При этом размер скидки на поезда в Австрию и Молдову не изменится.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ранее для популяризации собственных международных сообщений «Укрзалізниця» согласовала специальные скидки с железными дорогами соседних стран. В настоящее время компания вынуждена постепенно пересматривать размер этих скидок, ведь из-за подорожания расходных материалов и энергоресурсов значительно выросли убытки от пассажирских перевозок и в прошлом году достигли отметки 18 млрд грн.

В направлении Польши стоимость билетов за счет уменьшения скидки вырастет:

в вагонах 1 класса Интерсити+ и СВ — на 20−27%;

в вагонах купе — на 9−27%.

За счет уменьшения скидки вырастет стоимость проезда в самых популярных международных поездах:

Киев — Варшава — на 37%;

Киев — Будапешт — на 17% в вагоны СВ и на 21% в вагоны купе.

«До 31 января 2025 года включая оформление билетов в приложении и на официальном сайте Укрзализныци на указанные рейсы в феврале будет происходить по текущим ценам», — добавили в Укрзализныце.

Напомним, Укрзализныця запустила два новых железнодорожных маршрута для сообщения с ЕС. Так, начал курсировать первый поезд из Киева в Будапешт и Братиславу.

Также 6 февраля компания запускает новые удобные ночные сообщения Закарпатья и Прикарпатья со Львовом и Киевом.

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