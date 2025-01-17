Укрзализныця запустит два «пилота» для грузовых перевозок — Finance.ua

Укрзализныця запустит два «пилота» для грузовых перевозок Сегодня 20:12 — Казна и Политика

АО «Укрзализныця» (УЗ) в 2025 году намерено внедрить на железной дороге два пилотных проекта — маршрутизацию грузовых перевозок и отстой вагонов на железнодорожных станциях.

Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев.

«Главная цель — увеличение процента маршрутизации перевозок грузов по железной дороге. В рамках проекта УЗ предоставляет возможность бесплатного накопления маршрутных поездов на станционных путях общего пользования в течение 24 часов! Рассматривается возможность увеличить технологическое время до 48 часов», — заявил он на заседании Экспортного офиса при УЗ.

Кроме того, УЗ предложит грузоперевозчикам услугу по отстою пустых собственных вагонов на путях согласованных станций. Цель инициативы — стимулирование отстоя избыточного вагонного парка и уменьшение стоимости отстоя частного парка, пояснил представитель компании.

Ткачев также обратил внимание, что филиал УЗ «Центр транспортной логистики» продолжил кампанию по подписанию долгосрочных договоров на использование вагонного парка АО «Укрзализныця» до 2025 года. Он призвал отправителей воспользоваться вагонами УЗ и зафиксировать стоимость их использования на текущий год.

ukragroconsult По материалам:

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