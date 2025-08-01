Реконструкция дорог TEN-T в Украине обойдется более чем в 110 миллиардов евро — Finance.ua

Реконструкция дорог TEN-T в Украине обойдется более чем в 110 миллиардов евро Сегодня 08:32 — Казна и Политика

Реконструкция дорог TEN-T в Украине обойдется более чем в 110 миллиардов евро

Обновление украинской части трансъевропейской транспортной сети TEN-T до стандартов ЕС потребует примерно 110,6 миллиарда евро.

Об этом свидетельствует аналитика Института экономических исследований и политических консультаций.

Что известно о сети TEN-T

Trans-European Transport Network (TEN-T) — это трансъевропейская транспортная сеть, включающая важнейшие сообщения между крупными городами и узлами ЕС.

В июне 2025 года Украина завершила скрининг своего законодательства по главе 21 acquis ЕС, которое охватывает развитие трансъевропейской транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры (соответственно TEN-T, TEN-E и TEN-Telecom).

Ориентировочная карта расширения дорожной сети TEN-T в Украине., www.ier.com.ua

Сколько нужно средств

Реконструкция основной сети TEN-T в Украине общей протяженностью 4 753 км, охватывающей ключевые международные транспортные коридоры — трассы Киев-Чоп, Киев-Одесса до уровня двухполосных автомагистралей с разделенным движением по стандартам ЕС, обойдется ориентировочно в 71,3 млрд евро.

Обновление расширенной сети протяженностью 2 619 км, что обеспечивает связь между региональными центрами, пограничными пунктами пропуска и менее нагруженными участками, потребует около 39,3 млрд евро.

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Общие расходы на полное приведение украинской сети TEN-T к стандартам ЕС составят около 110,6 млрд евро.

В рассчитанную сумму 110 млрд евро не включены потенциальные расходы на мосты, туннели, развязки, земельные вопросы или экологические мероприятия, которые могут оказать существенное влияние на финальный бюджет.

«Однако даже базовая оценка демонстрирует масштаб необходимого инвестиционного ресурса, который может быть реализован при поддержке международных финансовых институтов — таких как CEF, ЕИБ, ЕБРР и других доноров, ориентированных на интеграцию Украины в европейскую транспортную систему», — отметила автор исследования и научная сотрудница ИЭИ Анастасия Кропова.

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По словам исследовательницы, которая в своих расчетах опиралась на опыт Словакии, приведение украинских дорог TEN-T к стандартам ЕС будет продолжаться ориентировочно до 2047−2050 года.

Когда и как это может быть реализовано

Для основной сети протяженностью 4753 км понадобится около 21−22 лет, учитывая подготовительные этапы и средний темп строительства на уровне 250 км в год после первых лет запуска.

Реализация расширенной сети (comprehensive), которая охватывает еще 2619 км, потребует дополнительно 10−11 лет.

«В случае эффективной мобилизации ресурсов, привлечения международного финансирования и подрядчиков, эти сроки могут быть сокращены на треть», — отметила Кропова.

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