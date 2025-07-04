ЕС выделяет Украине 76 млн евро для строительства европути между Львовом и границей с Польшей — Finance.ua

ЕС выделяет Украине 76 млн евро для строительства европути между Львовом и границей с Польшей
Европейский Союз принял решение о предоставлении Украине 76 миллионов евро грантовой помощи для строительства европути между Львовом и границей с Польшей.
Об этом в телеграм сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Соответствующий проект Укрзализныци одобрил Координационный комитет программы Connecting Europe Facility (CEF).
Читайте также
По словам Кулебы, это первый полноценный участок будущего прямого железнодорожного сообщения по европейскому пути с Европой со стандартом колеи 1435 мм: Скнилов — Мостиска II.
«Европуть — это более короткое время в пути, новые возможности для транзита, разгрузка пунктов пропуска. И одновременно это инвестиция в экономическую устойчивость Украины, развитие торговли, усиление экспорта, новые возможности для бизнеса и логистики. Это четкий сигнал, что Украина уже часть европейской транспортной сети, и наша интеграция происходит не когда-нибудь в будущем, она происходит сейчас», — отметил Кулеба.
Поделиться новостью