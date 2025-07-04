ЕС выделяет Украине 76 млн евро для строительства европути между Львовом и границей с Польшей — Finance.ua

ЕС выделяет Украине 76 млн евро для строительства европути между Львовом и границей с Польшей Сегодня 20:33 — Казна и Политика

ЕС выделяет Украине 76 млн евро для строительства европути между Львовом и границей с Польшей

Европейский Союз принял решение о предоставлении Украине 76 миллионов евро грантовой помощи для строительства европути между Львовом и границей с Польшей.

Об этом в телеграм сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Соответствующий проект Укрзализныци одобрил Координационный комитет программы Connecting Europe Facility (CEF).

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По словам Кулебы, это первый полноценный участок будущего прямого железнодорожного сообщения по европейскому пути с Европой со стандартом колеи 1435 мм: Скнилов — Мостиска II.

«Европуть — это более короткое время в пути, новые возможности для транзита, разгрузка пунктов пропуска. И одновременно это инвестиция в экономическую устойчивость Украины, развитие торговли, усиление экспорта, новые возможности для бизнеса и логистики. Это четкий сигнал, что Украина уже часть европейской транспортной сети, и наша интеграция происходит не когда-нибудь в будущем, она происходит сейчас», — отметил Кулеба.

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