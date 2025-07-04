ЕС выделяет Украине 76 млн евро для строительства европути между Львовом и границей с Польшей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС выделяет Украине 76 млн евро для строительства европути между Львовом и границей с Польшей

Казна и Политика
9
ЕС выделяет Украине 76 млн евро для строительства европути между Львовом и границей с Польшей
ЕС выделяет Украине 76 млн евро для строительства европути между Львовом и границей с Польшей
Европейский Союз принял решение о предоставлении Украине 76 миллионов евро грантовой помощи для строительства европути между Львовом и границей с Польшей.
Об этом в телеграм сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Соответствующий проект Укрзализныци одобрил Координационный комитет программы Connecting Europe Facility (CEF).
Читайте также
По словам Кулебы, это первый полноценный участок будущего прямого железнодорожного сообщения по европейскому пути с Европой со стандартом колеи 1435 мм: Скнилов — Мостиска II.
«Европуть — это более короткое время в пути, новые возможности для транзита, разгрузка пунктов пропуска. И одновременно это инвестиция в экономическую устойчивость Украины, развитие торговли, усиление экспорта, новые возможности для бизнеса и логистики. Это четкий сигнал, что Украина уже часть европейской транспортной сети, и наша интеграция происходит не когда-нибудь в будущем, она происходит сейчас», — отметил Кулеба.
По материалам:
suspilne.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems