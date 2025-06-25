Какие города в Украине получат евроколею — Finance.ua

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Какие города в Украине получат евроколею

Казна и Политика
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Какие города в Украине получат евроколею
Какие города в Украине получат евроколею
Уже в июле этого года заработает участок евроколеи от Чопа до Ужгорода. Со временем железная дорога европейского стандарта появится во Львове, Луцке и Черновцах.
Об этом заявил заместитель министра финансов Украины Александр Кофе, сообщает «Укринформ».
Запуск евроколеи Чоп-Ужгород позволит организовать прямые беспересадочные рейсы в Будапешт, Кошицу, Вену, Братиславу.
Параллельно идут подготовительные процессы по строительству евроколеи в Черновцах и Львове. По планам, следующим городом, который получит железнодорожное сообщение по европейскому стандарту колеи, станет Луцк.
«В принципе, это тот вариант, который в ближайшие 4−5 лет может обеспечить качественное сообщение», —
сказал он.

Что касается грузовых перевозок, то, по словам Кавы, транспортировка грузов по широкой колее в принципе более эффективна, чем транспортировка по евроколее, поскольку разница между Украиной и Европой заключается не только в ширине колеи, но и в нагрузках на ось, габаритах вагонов, максимальном весе грузовых поездов.
Евроколея в Украине
  • Европейская колея — это железнодорожный путь шириной 1435 мм. Она условно считается мировым стандартом колеи на железнодорожном транспорте. Приблизительно 60% всех железных дорог мира используют стандартную колею.
  • В Украине и других странах, где стандартная колея шире европейской — 1520 мм, колею 1435 мм принято называть «узкой».
  • В 2023 году «Укрзализныця» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) начала прокладку евроколеи на участке от станции Мостиска, которая находится на границе с Польшей, до Львова. Соответствующий меморандум стороны подписали 24 ноября 2023 года.
По материалам:
РБК-Україна
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