Какие города в Украине получат евроколею — Finance.ua

Какие города в Украине получат евроколею Сегодня 15:23 — Казна и Политика

Какие города в Украине получат евроколею

Уже в июле этого года заработает участок евроколеи от Чопа до Ужгорода. Со временем железная дорога европейского стандарта появится во Львове, Луцке и Черновцах.

Об этом заявил заместитель министра финансов Украины Александр Кофе, сообщает « Укринформ ».

Запуск евроколеи Чоп-Ужгород позволит организовать прямые беспересадочные рейсы в Будапешт, Кошицу, Вену, Братиславу.

Параллельно идут подготовительные процессы по строительству евроколеи в Черновцах и Львове. По планам, следующим городом, который получит железнодорожное сообщение по европейскому стандарту колеи, станет Луцк.

«В принципе, это тот вариант, который в ближайшие 4−5 лет может обеспечить качественное сообщение», — сказал он.

Что касается грузовых перевозок, то, по словам Кавы, транспортировка грузов по широкой колее в принципе более эффективна, чем транспортировка по евроколее, поскольку разница между Украиной и Европой заключается не только в ширине колеи, но и в нагрузках на ось, габаритах вагонов, максимальном весе грузовых поездов.

Евроколея в Украине

Европейская колея — это железнодорожный путь шириной 1435 мм. Она условно считается мировым стандартом колеи на железнодорожном транспорте. Приблизительно 60% всех железных дорог мира используют стандартную колею.

В Украине и других странах, где стандартная колея шире европейской — 1520 мм, колею 1435 мм принято называть «узкой».

В 2023 году «Укрзализныця» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) начала прокладку евроколеи на участке от станции Мостиска, которая находится на границе с Польшей, до Львова. Соответствующий меморандум стороны подписали 24 ноября 2023 года.

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