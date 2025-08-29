С зарплат военных будут удерживать меньше налогов: новые нормы уже действуют — Finance.ua

С зарплат военных будут удерживать меньше налогов: новые нормы уже действуют
С 1 августа 2025 года вступили в силу новые правила по определению максимальной суммы дохода, на которую начисляется единый социальный взнос (ЕСВ) для военнослужащих, полицейских и лиц рядового и начальствующего состава. Соответствующие изменения предусмотрены Законом Украины «О Государственном бюджете на 2025 год».
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Согласно новым нормам, максимальная сумма дохода застрахованного на месяц, с которого уплачивается ЕСВ, составляет:
- с 1 января по 31 июля 2025 года — 20 минимальных заработных плат;
- с 1 августа по 31 декабря 2025 года — 15 минимальных заработных плат.
В налоговой подчеркивают, что работодатели и бухгалтеры должны своевременно учитывать эти изменения при начислении и отчетности во избежание финансовых ошибок и возможных нарушений.
Напомним, в июле сообщалось, что самозанятые физические лица, мобилизованные или подписавшие контракт на военную службу, освобождаются от уплаты налогов и подачи отчетности на время службы. На время службы ФЛП освобождаются от оплаты:
- налога на доходы физических лиц;
- единого налога;
- военного сбора;
- ЕСВ, если у предпринимателя нет наемных работников.
ГНС не будет начислять авансовые платежи по единому налогу и военному сбору на период мобилизации или действия контракта.
Поделиться новостью
Также по теме
С зарплат военных будут удерживать меньше налогов: новые нормы уже действуют
В Украине ремонтируют ключевые автодороги на западной границе
Украинская экономика будет терять до 7,8% ВВП каждый год, если даже часть мигрантов не вернется
НБУ временно прекратил печатать новые банкноты номиналом в 100 и 200 гривен
Нацбанк получил более 51 млрд грн прибыли за первое полугодие 2025 года
Украина рискует лишиться 140 млрд грн из-за срыва запуска е-Акциза