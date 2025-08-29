С зарплат военных будут удерживать меньше налогов: новые нормы уже действуют — Finance.ua

С зарплат военных будут удерживать меньше налогов: новые нормы уже действуют Сегодня 09:45 — Казна и Политика

С зарплат военных будут удерживать меньше налогов: новые нормы уже действуют

С 1 августа 2025 года вступили в силу новые правила по определению максимальной суммы дохода, на которую начисляется единый социальный взнос (ЕСВ) для военнослужащих, полицейских и лиц рядового и начальствующего состава. Соответствующие изменения предусмотрены Законом Украины «О Государственном бюджете на 2025 год».

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Согласно новым нормам, максимальная сумма дохода застрахованного на месяц, с которого уплачивается ЕСВ, составляет:

с 1 января по 31 июля 2025 года — 20 минимальных заработных плат;

с 1 августа по 31 декабря 2025 года — 15 минимальных заработных плат.

В налоговой подчеркивают, что работодатели и бухгалтеры должны своевременно учитывать эти изменения при начислении и отчетности во избежание финансовых ошибок и возможных нарушений.

Напомним, в июле сообщалось , что самозанятые физические лица, мобилизованные или подписавшие контракт на военную службу, освобождаются от уплаты налогов и подачи отчетности на время службы. На время службы ФЛП освобождаются от оплаты:

налога на доходы физических лиц;

единого налога;

военного сбора;

ЕСВ, если у предпринимателя нет наемных работников.

ГНС не будет начислять авансовые платежи по единому налогу и военному сбору на период мобилизации или действия контракта.

