С зарплат военных будут удерживать меньше налогов: новые нормы уже действуют — Finance.ua
С зарплат военных будут удерживать меньше налогов: новые нормы уже действуют

Казна и Политика
С 1 августа 2025 года вступили в силу новые правила по определению максимальной суммы дохода, на которую начисляется единый социальный взнос (ЕСВ) для военнослужащих, полицейских и лиц рядового и начальствующего состава. Соответствующие изменения предусмотрены Законом Украины «О Государственном бюджете на 2025 год».
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Согласно новым нормам, максимальная сумма дохода застрахованного на месяц, с которого уплачивается ЕСВ, составляет:
  • с 1 января по 31 июля 2025 года — 20 минимальных заработных плат;
  • с 1 августа по 31 декабря 2025 года — 15 минимальных заработных плат.
В налоговой подчеркивают, что работодатели и бухгалтеры должны своевременно учитывать эти изменения при начислении и отчетности во избежание финансовых ошибок и возможных нарушений.
Напомним, в июле сообщалось, что самозанятые физические лица, мобилизованные или подписавшие контракт на военную службу, освобождаются от уплаты налогов и подачи отчетности на время службы. На время службы ФЛП освобождаются от оплаты:
  • налога на доходы физических лиц;
  • единого налога;
  • военного сбора;
  • ЕСВ, если у предпринимателя нет наемных работников.
ГНС не будет начислять авансовые платежи по единому налогу и военному сбору на период мобилизации или действия контракта.
По материалам:
Finance.ua
Налоги
