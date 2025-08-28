Нацбанк получил более 51 млрд грн прибыли за первое полугодие 2025 года — Finance.ua

Нацбанк получил более 51 млрд грн прибыли за первое полугодие 2025 года Сегодня 19:29 — Казна и Политика

Нацбанк получил более 51 млрд грн прибыли за первое полугодие 2025 года

Национальный банк Украины обнародовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за первое полугодие.

По итогам полугодия активы НБУ выросли на 3% - до 2,79 трлн. грн, международные резервы увеличились до 45,1 млрд долл. США (с 43,8 млрд долл. на конец 2024 года), а собственный капитал вырос на 9% - до 619 млрд грн.

Основные изменения в активах Нацбанка:

объем авуаров в СПЗ увеличился на 54% до 71,8 млрд грн;

объем средств и депозитов в иностранной валюте и банковских металлах вырос на 10% до 534 млрд. грн.

Обязательства НБУ по состоянию на конец первого полугодия 2025 года составляют 2 171 млрд грн (78% от активов). Основные изменения в обязательствах Национального банка произошли по статьям:

средства государственных и других учреждений, объем которых увеличился на 35% до 375,2 млрд. грн.;

уменьшение до 34,8 млрд грн (на 34%) объемов обязательств по кредитам, полученным от МВФ Национальным банком.

Сумма консолидированного финансового результата за первое полугодие этого года составила 51,2 млрд. грн.

Наибольшее влияние на сумму прибыли оказали результаты от операций с финансовыми инструментами в размере 25,6 млрд грн, состоящих из признанных процентных доходов по ценным бумагам нерезидентов и изменения справедливой стоимости финансовых инструментов и официального валютного курса.

Регулятор пояснил, что обязательства Национального банка в части прибыли до распределения, подлежащей перечислению в государственный бюджет, будут сформированы по итогам всего 2025 года и обнародованы весной 2026 года.

Окончательный объем части прибыли к распределению, подлежащей перечислению в государственный бюджет в 2026 году, будет зависеть от фактических макроэкономических показателей в 2025 году и будет определяться после подтверждения внешним аудитом и утверждения Советом Национального банка годовой финансовой отчетности за 2025 год.

В апреле-мае 2025 года НБУ перечислил в бюджет 84,2 млрд грн прибыли по результатам 2024 года.

