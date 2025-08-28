Украина рискует лишиться 140 млрд грн из-за срыва запуска е-Акциза — Finance.ua

Украина рискует лишиться 140 млрд грн из-за срыва запуска е-Акциза Сегодня 17:18 — Казна и Политика

Украина рискует лишиться 140 млрд грн из-за срыва запуска е-Акциза

С 1 января 2026 года в Украине должна заработать система электронной акцизной марки. Поскольку старая бумажная акцизная марка будет запрещена к использованию, а получение новой электронной марки под большим вопросом, потери государственного бюджета могут составить более 140 млрд грн.

Об этом сообщила член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в Telegram-канале.

«Бездействие властей может стоить стране более 140 миллиардов гривен. Именно столько уплачивается акциза в год с алкогольных напитков и табачных изделий», — сказано в сообщении.

Читайте также Как с 1 апреля 2025 года производители спирта и биоэтанола будут определять акцизный налог

Она напомнила, что в конце июля 2023 года вступил в силу закон о введении в Украине с 1 января 2026 года электронной акцизной марки. Закон предусматривал поэтапное внедрение: полгода для правительства на принятие подзаконных актов, год для Минцифры на разработку программного обеспечения и десять месяцев для бизнеса на адаптацию ІТ-решений и закупку оборудования.

«Но, к сожалению, уже сегодня можно констатировать, что электронная система может не заработать в установленные законом сроки», — отметила депутат.

По ее словам, постановления правительства принимались с опозданием от восьми до шестнадцати месяцев. Разработку программного обеспечения начали только в феврале 2025-го, то есть почти годом позже, чем планировалось. В настоящее время большинство функций системы не работает, а бизнес еще не получил возможности тестировать ее в полноценном режиме.

Читайте также Бизнес предлагает создать реестр лицензированных продавцов алкоголя, табака и других подакцизных товаров

«1 января 2026 года может произойти коллапс — старая бумажная акцизная марка будет запрещена для использования производителями и импортерами, а получение новой электронной марки под большим вопросом — а это потери бюджета», — предостерегает Южанина.

Производители и импортеры уже призывают власти отсрочить запуск во избежание провала на рынке и потерь для государства. В то же время, в Кабмине настаивают, что переход пройдет по плану.

Читайте также В Украине началось бета-тестирование эАкциза

Для получения официальной позиции Южанина направила депутатское обращение первому вице-премьеру Михаилу Федорову с требованием подтвердить готовность системы к запуску 1 января 2026 года.

Напомним, Министерство цифровой трансформации работает над новыми сервисами в «Дії». Среди новых сервисов — еАкциз. Украинцы смогут проверить легальность продукции в «Дії», просто отсканировав электронную марку. Бумажную акцизную марку заменят на электронную. По словам Михаила Федорова, только за год Украина теряет около 30 млрд грн из-за недостачи налогов на алкоголь и табак.

Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный помощник в разумном обращении с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.