Украина рискует лишиться 140 млрд грн из-за срыва запуска е-Акциза — Finance.ua

Украина рискует лишиться 140 млрд грн из-за срыва запуска е-Акциза
ру
Казна и Политика
28
С 1 января 2026 года в Украине должна заработать система электронной акцизной марки. Поскольку старая бумажная акцизная марка будет запрещена к использованию, а получение новой электронной марки под большим вопросом, потери государственного бюджета могут составить более 140 млрд грн.
Об этом сообщила член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в Telegram-канале.
«Бездействие властей может стоить стране более 140 миллиардов гривен. Именно столько уплачивается акциза в год с алкогольных напитков и табачных изделий», — сказано в сообщении.
Она напомнила, что в конце июля 2023 года вступил в силу закон о введении в Украине с 1 января 2026 года электронной акцизной марки. Закон предусматривал поэтапное внедрение: полгода для правительства на принятие подзаконных актов, год для Минцифры на разработку программного обеспечения и десять месяцев для бизнеса на адаптацию ІТ-решений и закупку оборудования.
«Но, к сожалению, уже сегодня можно констатировать, что электронная система может не заработать в установленные законом сроки», — отметила депутат.
По ее словам, постановления правительства принимались с опозданием от восьми до шестнадцати месяцев. Разработку программного обеспечения начали только в феврале 2025-го, то есть почти годом позже, чем планировалось. В настоящее время большинство функций системы не работает, а бизнес еще не получил возможности тестировать ее в полноценном режиме.
«1 января 2026 года может произойти коллапс — старая бумажная акцизная марка будет запрещена для использования производителями и импортерами, а получение новой электронной марки под большим вопросом — а это потери бюджета», — предостерегает Южанина.
Производители и импортеры уже призывают власти отсрочить запуск во избежание провала на рынке и потерь для государства. В то же время, в Кабмине настаивают, что переход пройдет по плану.
Для получения официальной позиции Южанина направила депутатское обращение первому вице-премьеру Михаилу Федорову с требованием подтвердить готовность системы к запуску 1 января 2026 года.
Напомним, Министерство цифровой трансформации работает над новыми сервисами в «Дії». Среди новых сервисов — еАкциз. Украинцы смогут проверить легальность продукции в «Дії», просто отсканировав электронную марку. Бумажную акцизную марку заменят на электронную. По словам Михаила Федорова, только за год Украина теряет около 30 млрд грн из-за недостачи налогов на алкоголь и табак.
Бизнес
