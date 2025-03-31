Бизнес предлагает создать реестр лицензированных продавцов алкоголя, табака и других подакцизных товаров — Finance.ua

Бизнес предлагает создать реестр лицензированных продавцов алкоголя, табака и других подакцизных товаров
Европейская бизнес ассоциация (EBA) призывает власти усилить сотрудничество в борьбе с нелегальной онлайн-торговлей подакцизными товарами.
Об этом говорится в сообщении EBA.
В частности, бизнес предлагает провести публичное обсуждение проектов нормативно-правовых актов, а также создать рабочую группу по мониторингу и блокированию нелегальных интернет-продавцов.
Прежде всего, речь идет о:
- создании реестра веб-сайтов лицензированных продавцов алкоголя, табачных изделий, электронных сигарет;
- системном мониторинге онлайн-пространства налоговыми органами;
- разработке механизмов блокирования таких сайтов и внедрении эффективного контроля.
Напомним, в Украине стоимость сигарет возрастет уже через несколько недель. Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о значительном повышении акцизов. Как только исчерпаются товарные запасы и на прилавки попадут новые партии сигарет, их цена, по подсчетам, для самых дешевых с фильтром, может вырасти примерно на 21 грн.
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