Президент подписал закон о повышении акцизного налога на табачные изделия — нардеп Сегодня 11:47 — Казна и Политика

Президент подписал закон о повышении акцизного налога на табачные изделия — нардеп

Владимир Зеленский подписал закон № 11090, предусматривающий повышение акцизного налога на табачные изделия с 2025 года.

Об этом сообщает заместитель председателя парламентского комитета по налогам и финансам Ярослав Железняк.

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«Еще не опубликовали, но уже имею подтверждение факта от двух источников из „международных финансовых институций“ и правительства», — заявил нардеп.

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Он напомнил, что закон подписали с задержкой более трех месяцев после его принятия Верховной Радой. Поэтому бюджет потерял более 2 млрд грн недополученных доходов с начала года.

В документе, по словам нардепа, содержались переходные положения, предполагавшие вступление в силу с 1 января 2025 года. Из-за поздней подписи возникают вопросы его внедрения и расчетов для бизнеса.

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Согласно его расчетам, после вступления в силу акциза стоимость пачки сигарет вырастет примерно на 40 грн.

Железняк подчеркнул, что повышение акцизных налогов на табачные изделия — обязательное условие для успешного завершения седьмого пересмотра кредитной программы МВФ, что уже согласовано на уровне персонала.

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