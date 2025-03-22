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Президент подписал закон о повышении акцизного налога на табачные изделия — нардеп

Казна и Политика
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Президент подписал закон о повышении акцизного налога на табачные изделия — нардеп
Президент подписал закон о повышении акцизного налога на табачные изделия — нардеп
Владимир Зеленский подписал закон № 11090, предусматривающий повышение акцизного налога на табачные изделия с 2025 года.
Об этом сообщает заместитель председателя парламентского комитета по налогам и финансам Ярослав Железняк.
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«Еще не опубликовали, но уже имею подтверждение факта от двух источников из „международных финансовых институций“ и правительства», — заявил нардеп.

Сколько средств потерял бюджет из-за неподписания закона

Он напомнил, что закон подписали с задержкой более трех месяцев после его принятия Верховной Радой. Поэтому бюджет потерял более 2 млрд грн недополученных доходов с начала года.
В документе, по словам нардепа, содержались переходные положения, предполагавшие вступление в силу с 1 января 2025 года. Из-за поздней подписи возникают вопросы его внедрения и расчетов для бизнеса.
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Согласно его расчетам, после вступления в силу акциза стоимость пачки сигарет вырастет примерно на 40 грн.
Железняк подчеркнул, что повышение акцизных налогов на табачные изделия — обязательное условие для успешного завершения седьмого пересмотра кредитной программы МВФ, что уже согласовано на уровне персонала.
По материалам:
Finance.ua
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