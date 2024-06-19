В Украине появится портал «еТютюн» — Finance.ua

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В Украине появится портал «еТютюн»

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В Украине появится портал «еТютюн»
В Украине появится портал «еТютюн»
В Украине запустили проект «еТютюн», который имеет целью цифровизировать cферы производства и импорта табака в Украину. На специальном Портале производители и импортеры будут предоставлять информацию об ингредиентах табачных изделий и выбросах в результате их употребления.
Об этом сообщает Правительственный портал.

Для чего этот портал нужен?

«Табак» позволит потребителям ознакомиться с важной для них открытой информацией. На нем должны обеспечить прозрачность обращения табачных изделий. В свою очередь, это позволит государству контролировать их качество, иметь четкий перечень производителей и импортеров табачных изделий в Украине, а также бороться с «черным рынком».
«Упорядочение и трансформация табачной отрасли в Украине — один из элементов европейской интеграции. На этом пути есть ряд обязательств», — отметила Соломия Старосольская, советник Председателя Госпродпотребслужбы по вопросам стратегического развития и цифровизации, представитель Фонда Восточная Европа.

Когда заработает портал «еТютюн»

В феврале 2025 года должен состояться официальный запуск этого проекта. Согласно законодательству до 1 февраля 2025 года производители обязаны внести данные в общую базу.
«В то же время проводится работа над доработкой законодательства. В будущем украинская система будет синхронизирована с европейской.
Портал назвали также механизмом «экономического регулирования рынка».
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