Таможня и Госаудитслужба будут обмениваться данными для контроля за бюджетными закупками

Государственная таможенная служба Украины и Государственная аудиторская служба подписали соглашение об информационном сотрудничестве. Документ предусматривает обмен данными для усиления межведомственного взаимодействия и повышения эффективности контроля над использованием государственных средств.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

«Это важный шаг к усилению межведомственного взаимодействия, расширению возможностей использования данных и повышению эффективности контроля за использованием государственных средств», — говорится в сообщении.

Как будет происходить обмен информацией

Соглашение определяет общие принципы обмена информацией, которой службы владеют в пределах своих полномочий.

Документ носит рамочный характер, а практические механизмы сотрудничества — список данных, формат и порядок их передачи — стороны будут определять у отдельных двусторонних протокола.

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Для начала таможенные данные будут помогать проверить, по какой цене и откуда поступают товары, закупленные за бюджетные средства или средства международных партнеров.

«Обмен такими данными — это вклад и в детенизацию экономики, и в сохранение доверия международных партнеров к Украине», — подчеркнули в Государственной таможенной службе.

Как сотрудничество поможет выявлять злоупотребления

Как рассказал председатель Гостаможслужбы Орест Мандзий, обмен информацией между государственными органами — это, прежде всего, возможность эффективнее выполнять поставленные задачи, в том числе за счет верификации данных.

«Такое сотрудничество будет способствовать уменьшению возможностей для манипуляций с таможенной стоимостью и происхождением товаров, выявлению рисковых операций и повышению прозрачности внешнеэкономической деятельности. В то же время это позволит противодействовать злоупотреблениям при использовании бюджетных средств и международной помощи», — добавил Мандзий.