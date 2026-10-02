АМКУ оштрафовал семь компаний на 192,4 млн грн за сговоры на оборонных закупках

Антимонопольный комитет Украины выявил антиконкурентные согласованные действия семи субъектов хозяйствования при закупке товаров для нужд обороны. За искажение результатов торгов на них наложили штрафы на общую сумму более 192,4 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

АМКУ обнаружил сговоры во время оборонных закупок

1 октября 2026 года Комитет принял три решения, которыми признал действия семи субъектов хозяйствования нарушениями, предусмотренными пунктом 4 части второй статьи 6 и пунктом 1 статьи 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» в виде совершения антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов.

В ходе рассмотрения дел Комитет установил, что субъекты хозяйствования согласовывали свое поведение при участии в торгах по закупке товаров для нужд обороны. Общая ожидаемая стоимость всех закупок составила почти 2 млрд грн.

Какие штрафы наложил АМКУ

По результатам рассмотрения дел семь субъектов хозяйствования привлечены к ответственности за нарушение конкурентного законодательства. На них наложены штрафы на общую сумму 192 481 644 грн.