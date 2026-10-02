FinRetail 2026 меняет формат: какой будет главная финансовая и ритейл-конференция в этом году

FinRetail 2026 окончательно отказалась от офлайн-формата — конференция пройдет исключительно онлайн 9 октября. Киев находится фактически под непрерывными обстрелами, поэтому для безопасности спикеров, участников и партнеров формат ивента пришлось изменить.

Кроме того, в столице действует временный запрет на проведение массовых мероприятий, введенный Советом обороны Киева. Ивенты нельзя организовывать на открытом пространстве, а также в зданиях и сооружениях, где нет укрытий, рассчитанных на нужное количество участников.

Поэтому организаторы FinRetail вынуждены подстроиться под новые реалии и провести конференцию в наиболее безопасном и удобном для всех участников формате — онлайн. Присоединиться может любой отовсюду. Для этого нужно приобрести билет на сайте FinRetail 2026

Что готовит FinRetail 2026?

Прямой диалог с регулятором, выступления представителей банков, МФО и крупнейших в Украине бизнесов, дискуссии о покупках, оплатах, влиянии ИИ на рынок — все это и не только ждет участников конференции.

Владельцы билетов получат доступ к онлайн-трансляции, презентациям спикеров, а также запись конференции.

На FinRetail 2026 будут говорить о:

Open Banking в Украине: новые правила для банков, финтеха и ритейла

Карта, счет или смартфон: как украинцы хотят платить за покупки

Подписка вместо разовой покупки: как банки и ритейлы строят новую модель взаимодействия с клиентом

Банк, финтех и ритейлер: как договориться о совместном продукте и довести его до запуска

Закупки, документы, кредитование в одном кабинете: как «Эпицентр» создает цифровую платформу для бизнес-клиентов

Карта или Pay by Bank: станет ли оплата дешевле для ритейла

Эти и другие темы спикеры раскроют в течение семичасовой конференции. Выступления готовят эксперты и топы рынка. Среди них Ольга Васильева (НБУ), Ирина Максимюк (4Service), Инна Табак (Sense Bank), Раиса Федоровская (Ассоциация ЕМА), Богдан Погорелый (Эпицентр Бизнес), Сергей Макаренко ( ПриватБанк ), Гела Слюсарчук (PSP Platon), Сергей Грабчак (Ощадбанк) и другие.

Партнерами FinRetail в этом году стали компании «Твоя позика», Platon, CreditPlus, Pluscard.

FinRetail — это конференция о будущем украинской экономики, инвестициях, рынке труда, финансовом секторе и развитии retail. Подключайтесь, держите руку на пульсе всех инноваций и узнавайте самые актуальные новости рынка первыми.