FinRetail 2026 меняет формат: какой будет главная финансовая и ритейл-конференция в этом году

FinRetail 2026 окончательно отказалась от офлайн-формата — конференция пройдет исключительно онлайн 9 октября. Киев находится фактически под непрерывными обстрелами, поэтому для безопасности спикеров, участников и партнеров формат ивента пришлось изменить.
Кроме того, в столице действует временный запрет на проведение массовых мероприятий, введенный Советом обороны Киева. Ивенты нельзя организовывать на открытом пространстве, а также в зданиях и сооружениях, где нет укрытий, рассчитанных на нужное количество участников.
Поэтому организаторы FinRetail вынуждены подстроиться под новые реалии и провести конференцию в наиболее безопасном и удобном для всех участников формате — онлайн. Присоединиться может любой отовсюду. Для этого нужно приобрести билет на сайте FinRetail 2026.
Что готовит FinRetail 2026?
Прямой диалог с регулятором, выступления представителей банков, МФО и крупнейших в Украине бизнесов, дискуссии о покупках, оплатах, влиянии ИИ на рынок — все это и не только ждет участников конференции.
Владельцы билетов получат доступ к онлайн-трансляции, презентациям спикеров, а также запись конференции.
На FinRetail 2026 будут говорить о:
- Open Banking в Украине: новые правила для банков, финтеха и ритейла
- Карта, счет или смартфон: как украинцы хотят платить за покупки
- Подписка вместо разовой покупки: как банки и ритейлы строят новую модель взаимодействия с клиентом
- Банк, финтех и ритейлер: как договориться о совместном продукте и довести его до запуска
- Закупки, документы, кредитование в одном кабинете: как «Эпицентр» создает цифровую платформу для бизнес-клиентов
- Карта или Pay by Bank: станет ли оплата дешевле для ритейла
Эти и другие темы спикеры раскроют в течение семичасовой конференции. Выступления готовят эксперты и топы рынка. Среди них Ольга Васильева (НБУ), Ирина Максимюк (4Service), Инна Табак (Sense Bank), Раиса Федоровская (Ассоциация ЕМА), Богдан Погорелый (Эпицентр Бизнес), Сергей Макаренко (ПриватБанк), Гела Слюсарчук (PSP Platon), Сергей Грабчак (Ощадбанк) и другие.
Партнерами FinRetail в этом году стали компании «Твоя позика», Platon, CreditPlus, Pluscard.
FinRetail — это конференция о будущем украинской экономики, инвестициях, рынке труда, финансовом секторе и развитии retail. Подключайтесь, держите руку на пульсе всех инноваций и узнавайте самые актуальные новости рынка первыми.
Встретимся на FinRetail 2026 уже 9 октября!