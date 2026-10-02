В Резерв+ временно нельзя будет оформить часть отсрочок

Несколько дней в резерв+ не будет работать оформление отдельных отсрочок. Пользователям советуют не выходить из своего аккаунта, поскольку повторный вход не восстановит доступ к этим услугам.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Какие отсрочки будут недоступны

2 октября в 14.30 в системах Минсоцполитики начнутся плановые технические работы.

Поэтому на несколько суток в Резерв+ нельзя будет оформить отсрочку, связанную с инвалидностью:

собственной;

ребенка;

родителей.

При этом, если информация об инвалидности или уже оформленной отсрочке отображается в электронном военно-учетном документе, она не исчезнет.

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Когда услуги снова заработают

Минобороны предупреждает, что повторный вход в приложение не поможет получить доступ к этим услугам во время технических работ.

Поэтому пользователям советуют оставаться в аккаунте и не выходить из Резерв+.

Ориентировочно возобновить работу сервисов планируется 4 октября после 16:00. Об окончательном возобновлении работы сообщат отдельно.