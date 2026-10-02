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В Резерв+ временно нельзя будет оформить часть отсрочок

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Несколько дней в резерв+ не будет работать оформление отдельных отсрочок. Пользователям советуют не выходить из своего аккаунта, поскольку повторный вход не восстановит доступ к этим услугам.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Какие отсрочки будут недоступны

2 октября в 14.30 в системах Минсоцполитики начнутся плановые технические работы.
Поэтому на несколько суток в Резерв+ нельзя будет оформить отсрочку, связанную с инвалидностью:
  • собственной;
  • ребенка;
  • родителей.
При этом, если информация об инвалидности или уже оформленной отсрочке отображается в электронном военно-учетном документе, она не исчезнет.
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Когда услуги снова заработают

Минобороны предупреждает, что повторный вход в приложение не поможет получить доступ к этим услугам во время технических работ.
Поэтому пользователям советуют оставаться в аккаунте и не выходить из Резерв+.
Ориентировочно возобновить работу сервисов планируется 4 октября после 16:00. Об окончательном возобновлении работы сообщат отдельно.
Ранее мы сообщили, что военнообязанные, уже имеющие действующую отсрочку, но получившие другое законное основание для нее, могут переоформить документ через ЦНАП. При этом на время рассмотрения заявления предварительная отсрочка продолжает действовать.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
МиноборониОтсрочкаРезерв+Военнообязанный
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