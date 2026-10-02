В Резерв+ временно нельзя будет оформить часть отсрочок

Минобороны предупреждает, что повторный вход в приложение не поможет получить доступ к этим услугам во время технических работ.
Поэтому пользователям советуют оставаться в аккаунте и не выходить из Резерв+.
Ориентировочно возобновить работу сервисовпланируется 4 октября после 16:00. Об окончательном возобновлении работы сообщат отдельно.
Ранее мы сообщили, что военнообязанные, уже имеющие действующую отсрочку, но получившие другое законное основание для нее, могут переоформить документ через ЦНАП. При этом на время рассмотрения заявления предварительная отсрочка продолжает действовать.