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В Тернопольской области прокуратура вернула государству почти 110 га водного фонда — детали

Казна и Политика
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В Тернопольской области прокуратура вернула государству почти 110 га водного фонда — детали
В Тернопольской области прокуратура вернула государству почти 110 га водного фонда — детали
В Тернопольской области прокуратура отстояла в апелляции возврат государству почти 110 га водного фонда.
Западный апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым удовлетворен иск прокуроров Тернопольской областной прокуратуры к Бережанскому городскому совету.
Речь идет о возврате в государственную собственность земельного участка с прудом площадью почти 110 га и стоимостью 3,9 млн грн.
Напомним, что на земле, отнесенной к собственности горсовета, расположены принадлежащие государству гидротехнические сооружения. Это исключает возможность нахождения участка в коммунальной собственности.
Поскольку государство владеет этими сооружениями, именно оно имеет право владеть и распоряжаться прудом и землей под ним, а не орган самоуправления.
«Раньше суд своим решением обязал вернуть землю собственнику и отменил государственную регистрацию права коммунальной собственности на нее. Не согласившись с таким решением, ответчик обжаловал его в апелляционном порядке. Однако апелляционная инстанция поддержала позицию прокуратуры и оставила решение Хозяйственного суда Тернопольской области в силе», — говорится в сообщении.
По материалам:
Finance.ua
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