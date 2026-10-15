В Тернопольской области прокуратура отстояла в апелляции возврат государству почти 110 га водного фонда.

Западный апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым удовлетворен иск прокуроров Тернопольской областной прокуратуры к Бережанскому городскому совету.

Речь идет о возврате в государственную собственность земельного участка с прудом площадью почти 110 га и стоимостью 3,9 млн грн.

Напомним, что на земле, отнесенной к собственности горсовета, расположены принадлежащие государству гидротехнические сооружения. Это исключает возможность нахождения участка в коммунальной собственности.

Поскольку государство владеет этими сооружениями, именно оно имеет право владеть и распоряжаться прудом и землей под ним, а не орган самоуправления.