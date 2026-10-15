0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

российские атаки уменьшат налоговые поступления Украины на $1,5 млрд

Казна и Политика
80
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
В 2027 году бюджетные расходы Украины на оборону и безопасность составят почти 44% ВВП
В 2027 году бюджетные расходы Украины на оборону и безопасность составят почти 44% ВВП
Потребность Украины во внешнем бюджетном финансировании на 2027 год превышает $52 млрд. Правительство обсудило поиск необходимых средств с представителями Всемирного банка, Международного валютного фонда (МВФ), Европейского Союза и стран G7.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
«На 2027 год она превышает $52 млрд. Почти $20 млрд уже четко определены в рамках договоренностей с ЕС, МВФ и Японией, еще более $32,6 млрд (€30 млрд) нам нужно привлечь. От этих средств зависит обороноспособность страны, выплата пенсий, поддержка работы больниц и бизнеса», — сообщил глава правительства.

Расходы на оборону и безопасность составят почти 44% ВВП

По словам Корецкого, в 2027 году бюджетные расходы Украины на оборону и безопасность составят около 44% ВВП. Кроме того, стране понадобятся дополнительные ресурсы для оборонных нужд.
Внебюджетную потребность сил обороны Украины оценивают в $45 млрд (€40 млрд).
«Украина продолжает работать над выполнением своей части работы. На этой неделе правительство должно утвердить все необходимые решения для продолжения финансирования, а парламент — рассмотреть законопроекты, предусмотренные программами поддержки МВФ, Всемирного банка и ЕС», — проинформировал Корецкий.

Из-за российских атак бюджет недополучит $1,5 млрд налогов

Корецкий подчеркнул, что россия систематически атакует критическую инфраструктуру, бизнес, производства, гражданские объекты. Из-за разрушения и остановки работы предприятий до конца года налоговые поступления будут примерно на $1,5 млрд меньше прогноза.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на министра финансов Сергея Марченко писал, что прогнозируемое недопоступление налогов в государственный бюджет по итогам 2026 года на уровне 70 млрд грн является следствием объективных вызовов, в том числе уничтожения бизнеса, логистики, металлургии и блокирования портов, а не дырой в бюджете. За январь-сентябрь общий фонд госбюджета уже недополучил почти 50 млрд грн запланированных доходов, в том числе 32 млрд грн в августе и сентябре.
По оценке Dragon Capital, потребность в дополнительном внешнем финансировании для бюджета в 2027 году составит $30−35 млрд.
По материалам:
Finance.ua
БюджетКабминПремьер
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems