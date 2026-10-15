российские атаки уменьшат налоговые поступления Украины на $1,5 млрд

В 2027 году бюджетные расходы Украины на оборону и безопасность составят почти 44% ВВП

Потребность Украины во внешнем бюджетном финансировании на 2027 год превышает $52 млрд. Правительство обсудило поиск необходимых средств с представителями Всемирного банка, Международного валютного фонда (МВФ), Европейского Союза и стран G7.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

«На 2027 год она превышает $52 млрд. Почти $20 млрд уже четко определены в рамках договоренностей с ЕС, МВФ и Японией, еще более $32,6 млрд (€30 млрд) нам нужно привлечь. От этих средств зависит обороноспособность страны, выплата пенсий, поддержка работы больниц и бизнеса», — сообщил глава правительства.

Расходы на оборону и безопасность составят почти 44% ВВП

По словам Корецкого, в 2027 году бюджетные расходы Украины на оборону и безопасность составят около 44% ВВП. Кроме того, стране понадобятся дополнительные ресурсы для оборонных нужд.

Внебюджетную потребность сил обороны Украины оценивают в $45 млрд (€40 млрд).

«Украина продолжает работать над выполнением своей части работы. На этой неделе правительство должно утвердить все необходимые решения для продолжения финансирования, а парламент — рассмотреть законопроекты, предусмотренные программами поддержки МВФ, Всемирного банка и ЕС», — проинформировал Корецкий.

Из-за российских атак бюджет недополучит $1,5 млрд налогов

Корецкий подчеркнул, что россия систематически атакует критическую инфраструктуру, бизнес, производства, гражданские объекты. Из-за разрушения и остановки работы предприятий до конца года налоговые поступления будут примерно на $1,5 млрд меньше прогноза.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на министра финансов Сергея Марченко писал , что прогнозируемое недопоступление налогов в государственный бюджет по итогам 2026 года на уровне 70 млрд грн является следствием объективных вызовов, в том числе уничтожения бизнеса, логистики, металлургии и блокирования портов, а не дырой в бюджете. За январь-сентябрь общий фонд госбюджета уже недополучил почти 50 млрд грн запланированных доходов, в том числе 32 млрд грн в августе и сентябре.