Рада одобрила повышение акцизного налога на табачные изделия: на сколько подорожают — Finance.ua

Рада одобрила повышение акцизного налога на табачные изделия: на сколько подорожают Сегодня 14:15 — Казна и Политика

Рада одобрила повышение акцизного налога на табачные изделия: на сколько подорожают

Рада одобрила в целом законопроект № 11 090 о повышении акцизного налога на табачные изделия.

Сигареты подорожают на 40 гривен.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в Telegram

Проект № 11 090 во втором чтении поддержали 237 депутатов.

«В следующем году пачка сигарет вырастет где-то на 40 грн. Может больше, так как акцизы этим законом будут привязаны к евро и будут постепенно приближаться в своем объеме к минимальным требованиям ЕС», — написал он.

Справка Finance.ua:

С 2018 года в Украине работает план повышения акциза на табачные изделия на 20% ежегодно. Этот план должен в 2025 году обеспечить выполнение требований директивы ЕС по минимальному акцизному налоговому обязательству — не менее 90 евро за 1000 шт.

Закон предусматривает постепенное, в течение 4 лет, повышение ставок акцизного налога на сигареты до достижения минимального уровня, установленного директивой 2011/64/ЕС, учитывая евроинтеграционные обязательства нашего государства. Также ставки акциза для табачных изделий будут определяться в евро.

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