В Украине началось бета-тестирование эАкциза — Finance.ua

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В Украине началось бета-тестирование эАкциза

Казна и Политика
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В Украине началось бета-тестирование эАкциза
В Украине началось бета-тестирование эАкциза
Министерство цифровой трансформации приступило к бета-тестированию электронной системы прослеживаемости подакцизных товаров и призывает предпринимателей присоединяться к ее испытанию.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«эАкциз — система, которая позволит отслеживать каждую единицу табачной и алкогольной продукции от производства или импорта до продажи конечному потребителю благодаря замене бумажных акцизных марок на электронные с уникальными кодами. Так украинцы защитятся от подделок: достаточно просканировать код с электронной марки в приложении „Дія“, чтобы проверить легальность товара, узнать его происхождение и сообщить о нарушении», — сказано в сообщении.
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Тестирование будет проходить в несколько этапов. Уже в марте будут доступны к тестированию следующие функции:
  1. Регистрация компаний и юзеров в электронной системе.
  2. Управление доступами представителей экономических операторов.
  3. Заказ уникальных идентификаторов для отечественной продукции и внесение информации об импортируемых товарах из ЕС.
  4. Интеграция с государственными реестрами.
  5. API для тестирования интеграции с ERP системами экономических операторов.
Для прохождения бета-теста предприниматели должны быть зарегистрированы в ЕГР и иметь лицензию на право производства / оптовой или розничной торговли алкогольными напитками, табачными изделиями или жидкостями для электронных сигарет.
Только в 2024 году из-за нелегального обращения табачных изделий Украина потеряла 21,9 млрд грн. В то же время в ЕС похожая система Tobacco Track & Trace уже помогла уменьшить объемы нелегального табака на 20%. Теперь этот опыт использует Украина — эАкциз станет еще одним инструментом в борьбе с подделками и контрабандой.
По материалам:
Finance.ua
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