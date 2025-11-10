0 800 307 555
Кабмин отсрочил введение Э-акциза на год

Казна и Политика
В Украине планируется перенести сроки введения электронной марки акцизного налога и Электронной системы обращения алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет.
Соответствующую инициативу поддержали участники рабочей группы Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, сообщает Правительственный портал.

Новая дата старта

Обязательную маркировку всех подакцизных товаров электронными марками планируют отложить на десять месяцев. Новая дата введения — 1 ноября 2026 года вместо 1 января 2026 года.

Причины переноса

Перенос сроков объясняется дополнительной подготовкой рынка и ключевых операторов к переходу на электронную акцизную марку, согласованием нормативных актов и минимизацией рисков для легального бизнеса и потребителей.
Реализация указанных законодательных инициатив также потребует внесения изменений в акты правительства. В связи с этим Министерство финансов разработало проект соответствующего постановления, регулирующего вопросы работы Электронной системы с учетом новых сроков ее внедрения.
В ближайшее время проект будет опубликован для общественного обсуждения.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что бизнес просит отсрочить запуск «э-акциза», чтобы избежать рисков. Европейская Бизнес Ассоциация заявляла о критической необходимости срочного внесения изменений в законодательство, предусматривающих перенос запуска системы эАкциз до 1 ноября 2026 года.
Последствия могут включать:
  • масштабные сбои в работе бизнеса,
  • дефицит легальной продукции на полках магазинов,
  • увеличение теневого сегмента и миллиардные потери государственного бюджета.
