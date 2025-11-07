Как чувствует себя бизнес в регионах во время войны — опрос (инфографика) 07.11.2025, 16:00 — Казна и Политика

Как чувствует себя бизнес в регионах во время войны — опрос (инфографика)

Сегодня каждый украинский регион сталкивается с уникальными вызовами, но бизнес демонстрирует чрезвычайную адаптивность, продолжает работать и развиваться.

Об этом говорится в аналитике ЕБА

Ассоциация уже 6 лет подряд проводит опрос бизнеса в четырех регионах, где сосредоточены офисы Ассоциации — Львов, Одесса, Харьков и Днепр.

По сравнению с прошлым годом оценки ситуации во всех регионах несколько улучшились. Интегральная оценка индекса составила во Львове — 2,64 балла (2,62 в 2024 году), в Днепре — 2,44 балла (2,20), в Одессе — 2,39 балла (2,15) и в Харькове — 1,92 балла (1,45). Условия ведения бизнеса компании преимущественно оценивают как сложные, и только на западе большинство компаний считают их удовлетворительными.

Общие вызовы

Для большинства регионов есть вопросы нехватки персонала, в частности из-за выезда специалистов за границу и мобилизации, что порождает запрос на эффективную и понятную процедуру бронирования.

Улучшить условия ведения бизнеса, по мнению предпринимателей в регионах, может страхование военных рисков, сохранение и восстановление инфраструктуры, уменьшение нагрузки на фонд оплаты труда и другие мероприятия.

Львов

Высокие оценки бизнес-климата уже несколько лет подряд мы получаем от предпринимателей западных областей. В полном объеме работают три четверти опрошенных предпринимателей Западноукраинского офиса, а именно 74%. Остальные 26% работают с ограничениями.

По сравнению с прошлым годом выросло количество тех, кто считает условия ведения бизнеса в регионе удовлетворительными — с 53% до текущих 65%. В то же время уменьшилось количество тех, кому сложно работать — об этом заявили 31% предпринимателей. И только 4% отметили, что им легко вести бизнес.

Среди положительных факторов влияния на бизнес компании упоминают относительную безопасность региона, удаленность от зоны ведения боевых действий, релокацию предприятий и людей из других регионов, наличие диалога с местными властями.

Днепр

Ситуация на Днепропетровщине несколько улучшилась, если сравнить с прошлым годом. Сложными условия ведения бизнеса в регионе называют 56% предпринимателей, остальные 44% считают их удовлетворительными.

Доля компаний, работающих в полном объеме, выросла с 20% в 2024 году до 56% в текущем.

44% компаний работают с определенными ограничениями (против 80% в прошлом году).

Среди факторов, негативно влияющих на ведение бизнеса, первенство занимает нехватка кадров, вызванная мобилизацией и оттоком населения за границу (89%), а также трудности с бронированием сотрудников (50%). Кроме кадрового кризиса бизнес отмечает падение покупательной способности населения, жалуется на фискальное давление и логистические трудности.

Среди положительных факторов влияния на бизнес респонденты упомянули программу «Доступные кредиты 5−7-9%», промышленный потенциал региона и активный диалог с властями для решения неотложных проблем.

Одесса

В Одесском регионе количество предпринимателей, считающих условия ведения бизнеса сложными, сократилось с 75% в 2024 году до 61%. В то же время для 39% респондентов они удовлетворительные.

Полноценно в регионе работают 44% компаний,

в то время как 56% — с определенными ограничениями.

Среди факторов, негативно влияющих на ведение бизнеса, респонденты единогласно указывают на нехватку кадров из-за мобилизации и миграции.

Существенные препятствия

Затруднения с логистикой, снижение покупательной способности населения, сложность бронирования работников, коррупция, потеря активов из-за войны и другие.

Среди факторов, положительно влияющих на бизнес-среду, компании выделяют работу портов, гибкость бизнеса и готовность предпринимателей адаптироваться.

Харьков

Ожидаемо худшие оценки бизнес-климата предпринимателей в Харьковском регионе. Впрочем, в этом году несколько уменьшилось количество предпринимателей, оценивающих условия ведения бизнеса как сложные — со 100% в прошлом году до текущих 79%. При этом 21% оценивают бизнес-среду как удовлетворительную, тогда как в прошлом году так не считала ни одна из опрошенных компаний.

21% опрошенных бизнесов работают в полном объеме,

в то время как 79% работают с определенными ограничениями.

К главным факторам негативного влияния на ведение бизнеса в регионе респонденты относят нехватку кадров, снижение покупательной способности населения, труднодоступность программ финансирования и других возможностей для поддержки бизнеса.

Среди положительных факторов влияния бизнес упоминает освобождение от некоторых налогов и платежей и открытость региональных властей.

