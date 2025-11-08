За четыре года коррупция в агробизнесе уменьшилась почти вдвое — исследование 08.11.2025, 18:19

Уровень коррупции по земельным вопросам в агросекторе снижается. Если в начале 2021 г. с коррупционными ситуациями сталкивались 24% представителей микро-, малого и среднего агробизнеса, то в 2024 году этот показатель снизился до 14%.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, ссылаясь на результаты исследования агентства Info Sapiens.

Что способствовало уменьшению уровня коррупции в земельных вопросах

Исследования, проведенные по заказу НАПК, также свидетельствуют о положительной тенденции. В 2024 году 27,9% представителей бизнеса заявляли о коррупционном опыте в сфере строительства и земельных отношений, а в 2021-м — 32,5%.

Отмечается, что земельная реформа главным образом способствовала уменьшению коррупции.

В частности, отмена моратория на отчуждение земельных участков и изменение целевого назначения, внедрение рынка земель, земельных аукционов, приостановка бесплатной передачи земель на время войны, а также цифровизация ряда государственных сервисов и услуг в сфере Государственного земельного кадастра.

Где коррупция все еще распространена

Несмотря на общее улучшение, больше всего проблем остается на местном уровне. Чаще всего коррупционные риски возникают при передаче земельных участков в собственность или пользование.

Уже четвертый год наиболее коррумпированными органами называют сельские, поселковые и городские советы.

Динамика по макрорегионам (2024−2025 годы):

Юг — 13% (-13%);

Центр — 14% (-13%);

Запад — 14% (-7%);

Север -14% (-10%);

Восток — 15% (-5%).

