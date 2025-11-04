0 800 307 555
Еврокомиссия призвала Украину усилить реформы в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией

Казна и Политика
13
Еврокомиссия заявила, что видит, как Украина стремится вступить в Европейский Союз, однако она должна преодолеть негативные тенденции в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права.
Об этом говорится в проекте доклада Европейской комиссии, с которым ознакомилось агентство Reuters.
В документе, который представляет собой часть ежегодного отчета о расширении ЕС, отмечено, что «несмотря на чрезвычайно сложные обстоятельства, вызванные агрессией россии, Украина в течение года демонстрировала исключительную приверженность евроинтеграционному курсу».

Брюссель ожидает скорейших реформ

Еврокомиссия отметила усилия Украины по внедрению реформ, но подчеркнула, что страна должна активнее продвигаться в обеспечении независимости судебной системы, борьбе с организованной преступностью и защите гражданского общества.
Ранее в ЕС выражали обеспокоенность по поводу решений, принятых в июле, когда была сделана попытка усилить контроль Генерального прокурора над Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Эти изменения, вызвавшие протесты, власти впоследствии отменили. Однако инцидент привлек внимание европейских партнеров Украины.
«Последние негативные тенденции, в частности усиление давления на антикоррупционные органы и гражданское общество, должны быть преодолены», — говорится в проекте отчета.

Переговоры о вступлении требуют единогласия

Для присоединения к ЕС необходимо согласие всех стран-членов. Хотя большинство правительств публично поддерживают вступление Украины, пока нет конкретных планов по ее присоединению, а дипломаты признают, что путь к членству будет оставаться сложным.
Украинское правительство заявило, что стремится завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года. Еврокомиссия поддерживает эти цели, но отмечает, что достижение такого результата потребует существенного ускорения реформ, прежде всего в сфере верховенства права.
Напомним, 22 июля Рада поддержала законопроект № 12414 об ограничении полномочий двух ключевых антикоррупционных органов — НАБУ и САП. Президент Зеленский подписал его в тот же день.
Вечером во вторник, 22 июля, в ряде городов Украины начались митинги против законопроекта. Впоследствии был принят закон, призванный изменить ситуацию с НАБУ и САП.
31 июля Владимир Зеленский подписал закон, который возобновляет независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье тогда заявлял, что Европейский Союз не намерен приостанавливать финансовую поддержку Украины после принятия закона, который возобновляет независимость антикоррупционных органов.
Венгрия стремится объединиться с Чехией и Словакией для формирования в Европейском Союзе альянса, скептического по отношению к поддержке Украины. Хотя формальный политический союз еще не создан, его появление может осложнить принятие решений по финансовой и военной поддержке Украины в ЕС.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
