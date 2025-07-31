ЄС не заморожуватиме фінансування України після відновлення незалежності НАБУ і САП — Finance.ua
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ЄС не заморожуватиме фінансування України після відновлення незалежності НАБУ і САП

Казна та Політика
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ЄС не заморожуватиме фінансування України після відновлення незалежності НАБУ і САП
ЄС не заморожуватиме фінансування України після відновлення незалежності НАБУ і САП
Європейський Союз не має наміру призупиняти фінансову підтримку України після ухвалення закону, який відновлює незалежність антикорупційних органів.
Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє в коментарі Європейській правді.
​​"Щодо останніх подій ми чітко окреслили нашу позицію. Можу підтвердити, що немає жодних планів щодо заморожування фінансування з боку ЄС", — заявив Мерсьє.
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Він наголосив, що ЄС не планує припиняти фінансування України після відновлення незалежності НАБУ і САП і додав, що «на даний момент найважливіше — це те, щоб антикорупційні органи України залишалися незалежними, а також щоб Україна впроваджувала необхідні реформи для забезпечення верховенства права».
Нагадаємо, 31 липня Рада прийняла законопроєкт про посилення повноважень Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, внесений президентом України Володимиром Зеленським.
Згодом Зеленський підписав відповідний закон.
За матеріалами:
Європейська правда
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