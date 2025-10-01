Вступление Украины в ЕС: найден ли компромисс с Венгрией Сегодня 16:33

Вступление Украины в ЕС: найден ли компромисс с Венгрией

В Еврокомиссии оптимистично настроены на открытие всех переговорных кластеров для вступления Украины в ЕС уже в этом году и уверены, что компромисс с Венгрией будет найден.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, сообщает Укринформ

Марта Кос подчеркнула, что Украина выполнила свои обязательства, как и Молдова, а принцип заслуг означает необходимость скорейшего открытия первого кластера. По ее словам, окончательное слово принадлежит государствам-членам ЕС, однако позиция Еврокомиссии остается неизменной.

Она напомнила, что именно Венгрия когда-то согласилась предоставить Украине статус кандидата. «Именно так мы все это и начали, и я уверена, что мы скоро найдем решение для продолжения работы», — подчеркнула еврокомиссар.

Кос также заявила об оптимизме в вопросе дальнейшего движения переговорного процесса.

«Я все еще оптимистично настроена, что мы сможем открыть все кластеры уже в этом году, и что мы найдем решение с Венгрией. Особенно сейчас, когда я в понедельник посетила Закарпатье, где я хотела увидеть, как живут меньшинства, в том числе венгерское, и я сейчас уверена, что многие их права соблюдаются. Я встретилась с двумя представителями венгерского меньшинства. И никто не жаловался. Это будет частью моего послания, когда я вернусь в Брюссель», — сказала она.

Ранее Еврокомиссар по расширению Марта Кос заявила, что Украина завершила скрининг законодательства для следующего шага в процессе вступления в ЕС.

