0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Вступление Украины в ЕС: найден ли компромисс с Венгрией

45
Вступление Украины в ЕС: найден ли компромисс с Венгрией
Вступление Украины в ЕС: найден ли компромисс с Венгрией
В Еврокомиссии оптимистично настроены на открытие всех переговорных кластеров для вступления Украины в ЕС уже в этом году и уверены, что компромисс с Венгрией будет найден.
Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, сообщает Укринформ.
Читайте также
Марта Кос подчеркнула, что Украина выполнила свои обязательства, как и Молдова, а принцип заслуг означает необходимость скорейшего открытия первого кластера. По ее словам, окончательное слово принадлежит государствам-членам ЕС, однако позиция Еврокомиссии остается неизменной.
Она напомнила, что именно Венгрия когда-то согласилась предоставить Украине статус кандидата. «Именно так мы все это и начали, и я уверена, что мы скоро найдем решение для продолжения работы», — подчеркнула еврокомиссар.
Кос также заявила об оптимизме в вопросе дальнейшего движения переговорного процесса.
«Я все еще оптимистично настроена, что мы сможем открыть все кластеры уже в этом году, и что мы найдем решение с Венгрией. Особенно сейчас, когда я в понедельник посетила Закарпатье, где я хотела увидеть, как живут меньшинства, в том числе венгерское, и я сейчас уверена, что многие их права соблюдаются. Я встретилась с двумя представителями венгерского меньшинства. И никто не жаловался. Это будет частью моего послания, когда я вернусь в Брюссель», — сказала она.
Читайте также
Ранее Еврокомиссар по расширению Марта Кос заявила, что Украина завершила скрининг законодательства для следующего шага в процессе вступления в ЕС.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems