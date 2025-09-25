Украина и ЕС продлили «транспортный безвиз» до марта 2027 года Сегодня 19:40 — Казна и Политика

Министерство развития общин и территорий Украины и Европейская Комиссия договорились о продлении Соглашения о либерализации грузовых перевозок еще на 15 месяцев. Таким образом, «транспортный безвиз» будет действовать по меньшей мере до марта 2027 года.

Как пояснили в министерстве, это означает, что украинским и европейским перевозчикам и в дальнейшем потребуются специальные разрешения для двусторонних и транзитных перевозок.

«Стабильное выполнение грузовых перевозок между Украиной и Евросоюзом — это гарантия экономической стабильности Украины. Именно по дорогам мы в большинстве экспортируем товары с добавленной стоимостью, что и составляет весомую часть поступлений в наш бюджет. За время действия Соглашения удельный вес торговли Украины с ЕС автомобильным транспортом вырос на почти 55% отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Продление Соглашения не предусматривает новых правил. По-прежнему перевозчики из Украины и стран ЕС должны соблюдать нормы либерализации: иметь лицензии, надлежащие документы на груз и обеспечивать маркировку грузовиков.

В рамках договоренностей Украина продолжит внедрять регулирование в сфере автотранспорта в соответствии с евроинтеграционными обязательствами. В частности, до конца 2026 года должны быть реализованы нормы закона № 4347 о деловой репутации компаний, использовании смарт-тахографов и обучении менеджеров транспортных предприятий.

После 1 июля 2026 года все новые грузовики, зарегистрированные в Украине, должны быть оборудованы смарт-тахографами.

Справка Finance.ua:

соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС было подписано в июне 2022 года как ответ на разрушение логистических цепей после начала полномасштабного вторжения рф;

оно упрощает доступ Украины на мировые рынки, обеспечивает транзит товаров через страны Евросоюза и укрепляет торговые связи.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.