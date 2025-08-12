Новый рекорд «таможенного безвиза»: в июле более 8,3 тыс. транзитных деклараций Т1 — Finance.ua

Новый рекорд «таможенного безвиза»: в июле более 8,3 тыс. транзитных деклараций Т1
В июле 2025 года украинская таможня обеспечила новый рекорд «таможенного безвиза»: количество перемещений товаров по процедуре совместного транзита (NCTS) как таможня отправления, пересекло отметку в 8346 перемещений (Т1 — начатых таможенными органами Украины). Об этом пишет Минфин.
Это самый высокий показатель за месяц с момента старта использования в Украине NCTS с 1 октября 2022 года.
Новое достижение — яркое свидетельство эффективности украинской таможни, цифровизации процессов, тесного сотрудничества с бизнесом и роста доверия, а также последовательной интеграции в европейское таможенное сообщество.
С начала международного применения в Украине процедуры совместного транзита (NCTS) общее количество деклараций составило 208 тыс. деклараций: таможня отправления (Т1) — 157 тыс. и как таможня назначения (Т2) — 51 тысяча.
Поделиться новостью
Также по теме
Новый рекорд «таможенного безвиза»: в июле более 8,3 тыс. транзитных деклараций Т1
Бронирование, субсидии на свет, зарплаты учителей: Гетманцев рассказал о шагах для поддержки прифронтовых регионов
К «Дія.City» теперь могут присоединиться компании по цифровому моделированию зданий и обработке аудиовизуальных произведений
ЕС готовит новые санкции против россии и дополнительную помощь Украине
Новая программа с МВФ: зачем она нужна Украине и какими будут условия
Президент поручил увеличить финансирование боевых подразделений: бригады получат по 7 млн грн на каждый батальон