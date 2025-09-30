Украина выполнила обязательство перед ЕС и МВФ по созданию двух судов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании двух специализированных административных судов. Это обязательство перед ЕС и МВФ выполнено с существенным опозданием. Речь идет о Специализированном окружном административном суде и Специализированном апелляционном административном суде. Они будут рассматривать дела против центральных органов власти.
Законопроект президент подал в мае 2025 года, а Верховная Рада приняла его 16 сентября.
Создание этих судов было условием МВФ, Европейской комиссии и закреплено в плане Ukraine Facility. Украина должна была выполнить обязательства еще в 2024 году, однако процесс затянулся почти на год.
ЕС и МВФ отмечали, что новая судебная система должна обеспечить более высокий уровень защиты граждан в спорах с государством.
Оба суда будут размещаться в Киеве, их юрисдикция будет распространяться на всю страну. В течение месяца Высшая квалификационная комиссия судей должна объявить конкурс на должности судей.
Для проверки добродетели и компетентности кандидатов будет создан экспертный совет, который станет дополнительным предохранителем во время отбора.
Обязательство о создании нового Высшего административного суда было закреплено в меморандуме с МВФ в конце 2023 года. Он должен быть заменен ликвидированным Окружным административным судом Киева (ОАСК).
Новый суд будет рассматривать дела против национальных государственных органов, в частности, НБУ, НАБУ и НАПК.
