Украина выполнила обязательство перед ЕС и МВФ по созданию двух судов Сегодня 14:04

Украина выполнила обязательство перед ЕС и МВФ по созданию двух судов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании двух специализированных административных судов. Это обязательство перед ЕС и МВФ выполнено с существенным опозданием. Речь идет о Специализированном окружном административном суде и Специализированном апелляционном административном суде. Они будут рассматривать дела против центральных органов власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку проекта № 13302 на сайте Рады.

Законопроект президент подал в мае 2025 года, а Верховная Рада приняла его 16 сентября.

Создание этих судов было условием МВФ, Европейской комиссии и закреплено в плане Ukraine Facility. Украина должна была выполнить обязательства еще в 2024 году, однако процесс затянулся почти на год.

Читайте также Зеленский подписал закон, который должен упростить работу судов

ЕС и МВФ отмечали, что новая судебная система должна обеспечить более высокий уровень защиты граждан в спорах с государством.

Оба суда будут размещаться в Киеве, их юрисдикция будет распространяться на всю страну. В течение месяца Высшая квалификационная комиссия судей должна объявить конкурс на должности судей.

Для проверки добродетели и компетентности кандидатов будет создан экспертный совет, который станет дополнительным предохранителем во время отбора.

Обязательство о создании нового Высшего административного суда было закреплено в меморандуме с МВФ в конце 2023 года. Он должен быть заменен ликвидированным Окружным административным судом Киева (ОАСК).

Новый суд будет рассматривать дела против национальных государственных органов, в частности, НБУ, НАБУ и НАПК.

👉 Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook, Instagram и Telegram.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.