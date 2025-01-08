Зеленский подписал закон, который должен упростить работу судов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зеленский подписал закон, который должен упростить работу судов

Казна и Политика
50
Зеленский подписал закон, который должен упростить работу судов
Зеленский подписал закон, который должен упростить работу судов
Рассмотрение судебных дел в Украине будет упрощено и ускорено.
Об этом сообщили в Верховной Раде.
«Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4173-IX. Документ гармонизует национальное законодательство в части правил судопроизводства с законодательством стран Европейского Союза», — говорится в сообщении).
Читайте также
Напомним, проект закона № 9445 о внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторых законодательных актов Украины по совершенствованию принятия и провозглашения судебных решений был внесен в парламент группой народных депутатов в июне 2023 года.
19 декабря 2024 года Верховная Рада приняла закон. В частности, в нем исключается положение о том, что после судебных дебатов суд удаляется в совещательную комнату. Согласно закону, институт процессуального права «тайна совещательной комнаты» меняется «тайной принятия судебного решения».
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.