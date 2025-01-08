Зеленский подписал закон, который должен упростить работу судов — Finance.ua

Зеленский подписал закон, который должен упростить работу судов
Рассмотрение судебных дел в Украине будет упрощено и ускорено.
Об этом сообщили в Верховной Раде.
«Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4173-IX. Документ гармонизует национальное законодательство в части правил судопроизводства с законодательством стран Европейского Союза», — говорится в сообщении).
Напомним, проект закона № 9445 о внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторых законодательных актов Украины по совершенствованию принятия и провозглашения судебных решений был внесен в парламент группой народных депутатов в июне 2023 года.
19 декабря 2024 года Верховная Рада приняла закон. В частности, в нем исключается положение о том, что после судебных дебатов суд удаляется в совещательную комнату. Согласно закону, институт процессуального права «тайна совещательной комнаты» меняется «тайной принятия судебного решения».
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