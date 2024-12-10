Зеленский подписал закон, который отменяет тест на IQ для кандидатов в судьи — Finance.ua

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Зеленский подписал закон, который отменяет тест на IQ для кандидатов в судьи

Казна и Политика
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Зеленский подписал закон, который отменяет тест на IQ для кандидатов в судьи
Зеленский подписал закон, который отменяет тест на IQ для кандидатов в судьи
Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в Закон «О судопроизводстве и статусе судей» касательно особенностей сдачи квалификационного экзамена.
Об этом стало известно с сайта парламента.
Документом предусмотрено, что для претендентов на должности в апелляционных судах и Высшем антикоррупционном суде отменяется сложный тест на IQ.
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То есть устраняется требование о 75% проходного балла для когнитивного тестирования — ВККС будет определять его самостоятельно.
Также после внесения изменений в квалификационный экзамен можно будет выбрать специализацию.
В то же время регламентируется, что в продолжающихся конкурсах в апелляционные суды и ВАКС тестирование по истории украинской государственности проводиться не будет.
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Теперь тестирование будет охватывать такие темы, как история украинской государственности, общие правовые знания и специализации суда (административная, хозяйственная или общая), а практические задачи будут связаны с выбранной специализацией суда.
Комиссия судей будет устанавливать форму тестов и заданий, а также публиковать программу и перечень вопросов за 30 дней до экзамена. Проходной балл теста на когнитивные способности должен определять ВККС.
Напомним, 20 ноября Верховная Рада во втором чтении приняла проект закона о внесении изменений в Закон «О судопроизводстве и статусе судей» об особенностях сдачи квалификационного экзамена.
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Ранее, в декабре 2023 года, был введен такой вид анонимного тестирования, как тестирование когнитивных способностей — кандидат считался сдавшим квалификационный экзамен, если набирал не менее 75% максимально возможного балла за каждое тестирование.
Однако, как отмечается в пояснительной записке, при подготовке к проведению анонимных тестирований в рамках конкурсов, объявленных ВККС в 2023 году, оказалось, что указанная норма выдвигает одинаковые требования к тестированию, которые проводятся по кардинально разной методологии.
По материалам:
Укрінформ
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