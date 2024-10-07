В украинских судах не хватает 1258 судей — глава ВККС Сегодня 06:34 — Казна и Политика

В украинских судах не хватает 1258 судей — глава ВККС

В украинских судах первой инстанции в настоящее время не хватает 1258 судей, то есть почти 30% от общего количества. Есть даже суды, где вообще нет ни одного судьи.

Об этом в интервью hromadske рассказал глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины Андрей Пасечник.

Он объясняет, что такая ситуация возникла из-за того, что ВККС не работала с 2019 года, после того как парламент расформировал ее из-за ненадлежащей оценки судей.

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«Судьи уходили в отставку, система обнажалась, вакансии появлялись, но никем не заполнялись», — рассказывает Пасечник.

Именно поэтому в судах первой инстанции не хватает более 1200 судей: «1258 судей, которые должны осуществлять правосудие, а их просто нет. Это масштабная проблема, которая вообще, к сожалению, поднимает состоятельность государства».

По словам главы ВККС, в двух судах в Одесской и в одном в Днепропетровской области нет ни одного судьи, поэтому суды вообще не работают.

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Проблема с недобором судей есть не только в судах первой инстанции, говорит Пасечник. Среди апелляционных судов есть такие, где работают 4 судьи, хотя по штату их должно быть 25. Поэтому на них больше нагрузки, «они едва выдерживают».

«Почему-то об этом мало кто говорит, но хотел бы, чтобы вы понимали: это не судьи неэффективно работают или умышленно замедляют. Напротив, очень много судей, которые имеют право уйти в отставку, но остаются и работают с такой огромной нагрузкой», — добавляет глава ВККС.

hromadske По материалам:

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