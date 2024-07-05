Президент подписал указы о назначении более 200 судей — Finance.ua

Президент подписал указы о назначении более 200 судей Сегодня 16:15 — Казна и Политика

Президент подписал указы о назначении более 200 судей

Президент Владимир Зеленский подписал ряд указов о назначении судей.

Тексты документов обнародованы на сайте главы государства

Президент назначил на должности в местных общих судах 200 судей.

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Кроме того, назначены семь судей на должности в местных административных судах, еще шесть — на должности в местных хозяйственных судах.

Кроме того, Павел Пархоменко назначен на должность судьи Верховного Суда в Кассационный гражданский суд.

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Отдельными указами Президент назначил судей на должности в хозяйственных и административных судах в ряде областей. В частности, Оксану Приходько — судьей Житомирского окружного административного суда, Евгения Саса — судьей Киевского окружного административного суда, Людмилу Ильеву — судьей хозяйственного суда Николаевской области, Николая Юзькива — судьей Тернопольского окружного админсуда, Олега Виноградского — судьей хозяйственного суда хозяйственного суда Харьковской области, Марию Садовую — на должность судьи Харьковского окружного административного суда, и т. д.

Напомним, в мае президент подписал ряд указов о назначении судей на должности в местных общих, хозяйственных и административных судах, а также в областных хозяйственных судах.

Укрінформ По материалам:

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