Какая пенсия судьи в Украине в 2024 году и как она рассчитывается — Finance.ua

Какая пенсия судьи в Украине в 2024 году и как она рассчитывается Сегодня 11:44

Какая пенсия судьи в Украине в 2024 году и как она рассчитывается

Размер пенсии судьи рассчитывается по совсем другой формуле, чем для обычных украинцев. Факты ICTV узнали, какая пенсия у судей в Украине в 2024 году.

Как назначается пенсия судьи в 2024 году

Эта категория может выбирать, какую выплату получать.

Судьи могут выйти на пенсию по возрасту:

мужчины — в 62 года;

женщины — пенсионный возраст, установленный ст. 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

После указанного выше возраста судья выбирает:

Пенсию на условиях, определенных Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». В таком случае она начисляется как для обычных пенсионеров.

Ежемесячное пожизненное денежное содержание. Это отдельная категория выплат, на которую судьи имеют право вместо пенсии.

То есть для судей существует два варианта, один из которых человек может выбрать, когда достигнет определенного возраста.

Мужчины 1955 года рождения и старше могут выйти на пенсию по возрасту или получать пожизненное денежное содержание раньше:

61 год — рожденные с 1 января 1954 по 31 декабря 1954 года.

61 год 6 месяцев — родившиеся с 1 января 1955 года по 31 декабря 1955 года.

Ежемесячное пожизненное денежное содержание выплачивается судье в отставке в размере 50 процентов судейского вознаграждения судье, работающему на соответствующей должности, — указано в законе

Размер пенсии увеличивается на 2% за каждый год работы более 20 лет.

Пенсия выплачивается органами Пенсионного фонда средствами бюджета.

Как рассчитывается пенсия судьи в Украине

Если у судьи стаж 20 лет, то на пенсии он будет получать 50% своей зарплаты. Если его стаж составляет 30 лет, то в таком случае за каждый последующий год после того, как он проработает 20 лет, будет насчитываться 2% за каждый дополнительный год. Если его стаж составляет 30 лет, то судья будет получать на пенсии 70% от своей зарплаты.

К примеру, размер пенсии Романюка Ярослава Михайловича в 2023 году за месяц в среднем составлял 244 тыс. 752 грн. В налоговой декларации бывшего председателя Верховного суда отмечено, что за 2023 год он получил 2 937 027 грн пенсии.

По информации пенсионного фонда, с начала года пенсия судей выросла на 4037 грн и в среднем теперь составляет 103 874 грн. Чем больше получает судья зарплаты, тем выше будет его пенсия.

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