Минцифры работает над обновленной концепцией э-Суда — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минцифры работает над обновленной концепцией э-Суда

Казна и Политика
41
Минцифры работает над обновленной концепцией э-Суда
Минцифры работает над обновленной концепцией э-Суда
Министерство цифровой трансформации работает над цифровизацией судебной сферы.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Основа цифровизации судебной сферы — Единая судебная информационно-телекоммуникационная система (ЕСИТС). Минцифра с партнерами присоединилась к разработке системы и провела ІТ-аудит. Обнаружили, что нужно обновить для более эффективной работы э-Суда. Сейчас продолжается функциональный аудит, после которого планируется запустить обновленные сервисы для граждан», — говорится в сообщении.
Читайте также
э-Суд — важная часть Государственной антикоррупционной программы на 2023−2025 годы. Его внедрение позволит минимизировать коррупционные риски и сделать судебную сферу более прозрачной и эффективной.

Зачем это необходимо

Обновление электронного суда позволит гражданам подавать иски, получать документы и рассматривать дела онлайн в удобное время. А судьям — не печатать стопки бумаг, проводить заседания в формате видеоконференций и экономить время.

Благодаря трансформации электронного суда украинцы смогут:

  • обращаться в суд онлайн в удобное время 24/7;
  • получать судебные решения в электронной форме;
  • представлять доказательства;
  • платить штрафы, вносить и возвращать судебные сборы и залоги;
  • подавать процессуальные документы и сообщать о происшествиях;
  • ознакомиться с материалами электронного судебного дела;
  • просматривать открытые данные и реестры;
  • анализировать судебную практику и эффективность работы судов.
Сейчас в э-Суде уже доступны электронный кабинет, возможность видеоконференций и документооборота онлайн.
Часть сервисов для граждан будут доступны в отдельном э-кабинете, а часть — в «Дія».
Читайте также
«В настоящее время работаем над подачей электронного исполнительного документа по судебному делу в Автоматизированную систему исполнительного производства (АСИН) для выполнения судебного решения», — говорят в Минцифре.
Например, чтобы взыскать алименты с должника, не нужно будет искать адрес подходящей службы и ходить в суд. Граждане будут отправлять и получать документ автоматически, а уведомления обо всех шагах дела будут поступать в «Дія».

Справка Finance.ua:

  • судебные извещения, судебные решения и судебные штрафы уже есть в «Дія»;
  • сервисами пользуются 50 тыс. работников суда и судебных организаций и более 6,7 млн ​​граждан, адвокатов, нотариусов, следственных органов и представителей бизнесов. А количество судебных решений, которые рассматривались за 2021−2023 годы, — 16 904 405.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.