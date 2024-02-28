Минцифры работает над обновленной концепцией э-Суда — Finance.ua

Минцифры работает над обновленной концепцией э-Суда Сегодня 12:45 — Казна и Политика

Минцифры работает над обновленной концепцией э-Суда

Министерство цифровой трансформации работает над цифровизацией судебной сферы.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Основа цифровизации судебной сферы — Единая судебная информационно-телекоммуникационная система (ЕСИТС). Минцифра с партнерами присоединилась к разработке системы и провела ІТ-аудит. Обнаружили, что нужно обновить для более эффективной работы э-Суда. Сейчас продолжается функциональный аудит, после которого планируется запустить обновленные сервисы для граждан», — говорится в сообщении.

э-Суд — важная часть Государственной антикоррупционной программы на 2023−2025 годы. Его внедрение позволит минимизировать коррупционные риски и сделать судебную сферу более прозрачной и эффективной.

Зачем это необходимо

Обновление электронного суда позволит гражданам подавать иски, получать документы и рассматривать дела онлайн в удобное время. А судьям — не печатать стопки бумаг, проводить заседания в формате видеоконференций и экономить время.

Благодаря трансформации электронного суда украинцы смогут:

обращаться в суд онлайн в удобное время 24/7;

получать судебные решения в электронной форме;

представлять доказательства;

платить штрафы, вносить и возвращать судебные сборы и залоги;

подавать процессуальные документы и сообщать о происшествиях;

ознакомиться с материалами электронного судебного дела;

просматривать открытые данные и реестры;

анализировать судебную практику и эффективность работы судов.

Сейчас в э-Суде уже доступны электронный кабинет, возможность видеоконференций и документооборота онлайн.

Часть сервисов для граждан будут доступны в отдельном э-кабинете, а часть — в «Дія».

«В настоящее время работаем над подачей электронного исполнительного документа по судебному делу в Автоматизированную систему исполнительного производства (АСИН) для выполнения судебного решения», — говорят в Минцифре.

Например, чтобы взыскать алименты с должника, не нужно будет искать адрес подходящей службы и ходить в суд. Граждане будут отправлять и получать документ автоматически, а уведомления обо всех шагах дела будут поступать в «Дія».

Справка Finance.ua:

судебные извещения, судебные решения и судебные штрафы уже есть в «Дія»;

сервисами пользуются 50 тыс. работников суда и судебных организаций и более 6,7 млн ​​граждан, адвокатов, нотариусов, следственных органов и представителей бизнесов. А количество судебных решений, которые рассматривались за 2021−2023 годы, — 16 904 405.

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