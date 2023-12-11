Рада приняла закон об усовершенствовании отбора судей — Finance.ua

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Рада приняла закон об усовершенствовании отбора судей

Казна и Политика
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Рада приняла закон об усовершенствовании отбора судей
Рада приняла закон об усовершенствовании отбора судей
Верховная Рада усовершенствовала процедуру судейской карьеры.
Принятие соответствующего законопроекта № 10 140-д в целом поддержали 244 народных депутата на пленарном заседании в субботу, сообщил член фракции «Голос» Ярослав Железняк.
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«Рада приняла в целом № 10 140-д по усовершенствованию процедур судейской карьеры… Также рекомендация Европейской комиссии и макрофин», — сообщил он.

Что предусматривает документ

Законопроект предусматривает изменение срока, до которого судья обязан ежегодно подать декларацию родственных связей и декларацию добродетели — с 1 февраля на 1 мая.
Документ также урегулирует норму, согласно которой на должность судьи не может претендовать лицо, являющееся членом Высшего совета правосудия (ВСП) или Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ). При этом ограничения касаются не только периода непосредственного занятия указанных должностей, но и одного года после увольнения или прекращения полномочий.
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Кроме того, закон уполномочивает ВСП утверждать единые показатели для оценки добродетели и профессиональной этики судьи (кандидата на эту должность) после согласования с ВККСУ, Советом судей Украины и Общественным советом добродетели.
Член Высшей квалификационной комиссии судей Андрей Пасечник заявляет о катастрофической ситуации в судебной системе первой инстанции из-за отсутствия судей.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла закон № 10 060 о независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), но сохранила в нем действие «правок Лозового».

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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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