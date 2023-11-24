В Украине планируется упростить процесс отбора судей — Finance.ua

В Украине планируется упростить процесс отбора судей Сегодня 07:46 — Казна и Политика

В Украине планируется упростить процесс отбора судей

В Украине будут оптимизированы процедуры отбора на должности судей — они должны стать менее продолжительными и менее затратными для государства.

Об этом рассказал народный депутат, глава парламентского Комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов.

По его словам, именно такие изменения предусматривает принятый парламентом в первом чтении законопроект № 10 140. Маслов объяснил, что в Украине вдвое меньше судей, чем в Европе, некоторые дела рассматриваются годами.

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«При этом по состоянию на сегодняшний день в Украине вакантны около 2000 судейских должностей, как следствие — дела рассматриваются годами, а те, которые должны быстро рассматриваться, тянутся несколько месяцев. В таких условиях нам крайне необходимо изменить процедуры отбора на должности судей, чтобы при этом не потерять их усердие, а на должности, чтобы приходили исключительно те люди, к которым нет вопросов о добродетели и которые имеют соответствующий профессиональный уровень», — отметил нардеп.

В то же время, по его словам, государство должно обеспечить достойные условия труда судьям, чтобы они не думали ни о чем другом, кроме осуществления правосудия.

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«Комитет по вопросам правовой политики, который занимался этим законопроектом и ответственен за него, продолжит его доработку ко второму чтению, чтобы максимально учесть интересы всех граждан и всех участников этого процесса», — подчеркнул парламентарий.

С 13 ноября в Украине возобновила работу группа экспертов, которая будет проводить оценку судей на соответствие занимаемой должности. Проверят более 1800 судей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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