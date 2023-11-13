Еврокомиссия считает, что в Украине сделали недостаточно для реформы государственной службы — Finance.ua

Еврокомиссия считает, что в Украине сделали недостаточно для реформы государственной службы Сегодня 11:48

Еврокомиссия считает, что в Украине сделали недостаточно для реформы государственной службы

Еврокомиссия в своем Отчете от 8 ноября о возможности начать с Украиной переговоры о вступлении в ЕС подвергла критике состояние реформирования государственной службы.

Еврокомиссия отмечает, что Украина имеет определенный уровень подготовки в сфере реформы государственного управления с ограниченным прогрессом, достигнутым в течение отчетного периода. В то время как украинское государственное управление оказалось устойчивым во время агрессивной войны рф против Украины, реформа замедлилась или остановилась в ряде секторов, в частности в найме и отборе на основе заслуг, классификации должностей и реформе заработной платы, а также в информационной системе управления персоналом".

В следующем году Украина, по словам ЕК, в частности, должна:

обеспечить своевременное приведение действующего законодательства в соответствие с Законом об административной процедуре во всех областях его действия;

возобновить наем и процесс отбора на основе заслуг, а также ввести классификацию должностей как предпосылку для комплексной реформы заработной платы;

добиться прогресса в развертывании информационной системы управления человеческими ресурсами по всей стране.

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Также Еврокомиссия указывает, что отраслевые министерства редко оценивают стоимость проектов программных документов и нормативно-правовых актов (в 2022 году только два из 28 утвержденных Кабинетом Министров программных документов содержали информацию о стоимости реализации).

Критике подвергся и набор кадров на должности «специалистов по вопросам реформ».

«Создание политики директоратов в министерствах и набор кадров для замещения должностей поддержки реформ, направленных на устранение этих пробелов и техническую поддержку в реализации приоритетных реформ — не завершено. До конца 2022 года было заполнено менее 750 должностей по поддержке реформ из 3000 запланированных должностей с тенденцией к уменьшению в 2023 году», — отмечается в отчете.

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«Цифровизация системы человеческих ресурсов остается недостаточной. Разработка и использование информационной системы управления человеческими ресурсами (HRMIS) — с целью обеспечения цифровой платформы для всех операций с кадрами в государственных учреждениях с 2017 года продвигается очень неравномерно. HRMIS, включая модуль начисления заработной платы, была запущена как основная ІТ-система лишь ограниченным количеством учреждений и предоставляет информацию примерно о 15% должностей.

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Система оплаты труда остается непрозрачной и неровной. Как результат, способность предложить конкурентоспособную должность отличается в разных учреждениях. В целом текучесть высшего руководства значительна, что приводит к отсутствию стабильности персонала. Необходимы систематические усилия для привлечения, найма и развития высокопрофессионального и незаангажированного высшего руководства", — подытожили в Еврокомиссии.

Также в Еврокомиссии предупредили, что не нужно увольнять определенные органы власти из-под действия нового закона об административной процедуре.

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