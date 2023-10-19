В Минфине анонсировали масштабное сокращение должностей госслужащих и судей в 2024 году — Finance.ua
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В Минфине анонсировали масштабное сокращение должностей госслужащих и судей в 2024 году

Казна и Политика
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В Минфине анонсировали масштабное сокращение должностей госслужащих и судей в 2024 году
В Минфине анонсировали масштабное сокращение должностей госслужащих и судей в 2024 году
Вакантные должности в штатах органов исполнительной власти и в аппаратах судов будут сокращены.
Об этом сообщила директор Департамента расходов бюджета органов власти Министерства финансов Людмила Рожкова на заседании Рабочей группы по обеспечению надлежащего финансирования судебной власти в Украине.
«Это решение правительства. Есть поручение провести сокращение в государственных органах исполнительной власти, но судебным властям тоже необходимо будет пересмотреть штаты. Если несколько лет конкретные вакантные должности в судах не заполняются, то они и не нужны», — отметила Людмила Рожкова.
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Представитель Министерства финансов сообщила, что проектом государственного бюджета на 2024 год установлено финансовое обеспечение только на фактическую численность работников государственных учреждений.
«Финансово будет обеспечена только фактическая численность работников аппаратов судов. Финансировать нужно фактически работающих людей», — отметила она.
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Также предусмотрено, что в течение 2024 года могут быть заполнены всего 10% текущих вакансий.
Конкретных данных по вакансиям на госслужбе и в судах представитель Минфина не привела.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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