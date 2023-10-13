Рада сделала шаг в направлении введения пожизненного финмониторинга для чиновников — Finance.ua

Рада сделала шаг в направлении введения пожизненного финмониторинга для чиновников
Финансовый комитет Верховной Рады поддержал для принятия во втором чтении законопроект № 9269-д, вводящий пожизненный финмониторинг для украинских чиновников.
Об этом сообщил председатель финкомитета Даниил Гетманцев.
Однако будет ли вынесен данный законопроект на рассмотрение парламента, пока неясно.
Введение пожизненного финмониторинга для украинских чиновников — это одно из условий для начала переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.
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В то же время законопроект № 9269-д предусматривает вступление в силу соответствующей нормы только после вступления Украины в ЕС.
«Считаю это решение ошибочным и подлежащим пересмотру. Для этого созываю Комитет на 11.00 в понедельник. Убежден, Комитет должен показать всей ВР пример преимущества интересов страны над собственными интересами», — отметил Гетманцев.
Удастся ли главе комитета убедить депутатов — вопрос остается открытым, поскольку именно за эту редакцию проголосовало большинство членов комитета.
«Большинство депутатов Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержали правку до 9269-д, которой возвращение бессрочности статуса публичного деятеля состоится после того, как Украина станет членом ЕС», — сообщила в фейсбуке депутат Ольга Василевская-Смаглюк.
По словам одного из руководителей финансового комитета Ярослава Железняка, повторное заседание может пройти в понедельник.
Эту же информацию подтверждает и лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. По его словам, это не окончательное решение — он потребует переголосования.
«Сегодня на комитете приняли редакцию закона о политически значимых лицах, не отвечающую требованиям наших партнеров из ЕС. Это неприемлемо для нас, буду инициировать повторное заседание комитета для пересмотра редакции законопроекта ко второму чтению», — написал Арахамия в телеграм-канале.
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