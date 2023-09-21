Финмониторинг политически значимых лиц в Украине снова будет пожизненным — Finance.ua
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Финмониторинг политически значимых лиц в Украине снова будет пожизненным

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Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Проект за основу поддержали 243 депутата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Законопроектом № 9269, в частности, предлагается создать реестр политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЭРs) и вернуть для них пожизненный финансовый мониторинг (вместо трех лет).
«Этот пункт является структурным маяком меморандума с МВФ и должен быть выполнен до конца сентября 2023 года. Также это последнее условие для открытия переговоров о членстве с ЕС», — отметил депутат.

Кто такие PEPs

Politically Exposed Persons (PEPs) является термином, используемым в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. PEPs — это лица, занимающие высокие государственные должности или международные должности, а также их близкие родственники.
В Украине к политически значимым лицам относятся лица, занимающие высокие государственные должности, это президент, премьер-министр, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство НБУ и т. д.
По материалам:
РБК-Україна
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