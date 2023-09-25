Малюська объяснил, каким планируют сделать финансовый мониторинг политически значимых лиц — Finance.ua

Малюська объяснил, каким планируют сделать финансовый мониторинг политически значимых лиц Сегодня 15:16 — Казна и Политика

Малюська объяснил, каким планируют сделать финансовый мониторинг политически значимых лиц

Принятие законопроекта о финансовом мониторинге жизни политически значимых лиц предполагает создать рискоориентированный подход к такому мониторингу.

Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» проинформировал министр юстиции Денис Малюська, отвечая на вопрос, что изменится в случае окончательного принятия этого законопроекта и как будут мониториться после этого политически значимые лица.

«Это — крайне сложный вопрос, и здесь, кстати, есть очень много мифов. Один из них (касается якобы введения. — Ред.) пожизненного финансового мониторинга. Дело в том, что на самом деле это не совсем так, потому что речь идет о том, чтобы создать рискориентированный подход к финансовому мониторингу», — сказал он.

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По словам Малюськи, сейчас в законе прописано, что политически значимое лицо, политик подлежит финансовому мониторингу в течение трех лет после своего увольнения.

«То есть речь идет обо всем времени, пока он (политик. — Ред.) работает, и потом еще 3 года после увольнения или прекращения его деятельности как политика. Наши партнеры говорят о том, что мировые, европейские практики другие, и что каждое финучреждение должно в индивидуальном порядке оценивать каждого политика, политически значимую личность и самостоятельно определять риск того или иного лица для проведения той или иной транзакции», — заявил министр.

Глава Минюста отметил, что, соответственно, отдельные топ-чиновники действительно будут мониториться пожизненно.

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«То есть нет никаких сомнений, что Президент, Премьер-министр, скорее всего, и министры — например, я — до конца своей жизни будут подлежать финансовому мониторингу, независимо даже от того, что бы там говорил закон. Потому что мы с точки зрения рисков для финансового мониторинга являемся наиболее рискованной категорией, и это — мировая практика», — сказал он.

Малюська рассказал, что нигде в мире нет лимитов для мониторинга за бывшими президентами, премьерами или даже министрами.

«Собственно, этот подход и предлагается утвердить парламенту — о том, что будет определенное обязательное время — например, год — для мониторинга всех политически значимых лиц, а затем уже будет применяться рискориентированный подход в зависимости от того, продолжает ли человек свою работу в политике, или отошел от нее, насколько значима транзакция. То есть это огромный набор критериев», — объяснил министр.

Отдельно глава Министерства юстиции заявил, что пока нет фиксированного перечня политически значимых лиц.

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«То есть всем понятно, что политики типа премьера, Президента, министра, члена парламента — это точно политически значимые лица. Но так же и другие могут быть политически значимыми лицами — например, руководители областных, военных администраций, руководители облсоветов, мэры. Это также политически значимые лица, скорее всего», — сказал он.

Малюська выразил мнение, что соответствующую информацию о том, кто это лицо и является ли политически значимым или нет, банковское учреждение будет определять самостоятельно.

«Похоже, что найдено понимание того, как банковские учреждения, финучреждения будут действовать с целью финансового мониторинга. И примерно есть понимание того, что политически значимых лиц не выкинут из финансовой системы, а все-таки будут им предоставлять эти услуги, хоть и под мониторингом и достаточно строгим контролем», — проинформировал министр юстиции.

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Укрінформ По материалам:

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